Снуп Догг сделал музыкальный клип с Путиным и Трампом

Снуп Догг Путин Трамп

Американский исполнитель Снуп Догг выложил у себя в соцсетях провокационный музыкальный ролик.

В небольшом клипе рэпер задействовал кадры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский лидер «подыгрывает» Снуп Доггу на рояле, а экс-президент США — кивает им в такт головой.

В течение суток ролик набрал около четырех миллионов просмотров и свыше 13 тысяч комментариев, во многих из которых выражалась симпатии России.

Напомним, что Владимир Путин три раза демонстрировал свои музыкальные умения на аудиторию, сыграв 11 лет назад на пианино «С чего начинается Родина» на благотворительном вечере для больных раком детей, через четыре года он выступил перед студентами МИФИ с песней «Московские окна», а в 2017 году сыграл на рояле перед встречей с китайской делегацией.

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