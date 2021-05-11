Прямой эфир «Евровидения» продемонстрирует Первый канал

09:00 11.05.2021

Первый канал возьмется за прямые трансляции полуфиналов и финала конкурса песни «Евровидение 2021» покажет 18, 20 и 22 мая в 22.00.

Как известно, череда конкурсных активностей состоится Роттердаме, на Ahoy Arena. В «Евровидении 2021» поучаствуют 39 стран, российская участница Манижа с песней «Russian Woman» будет выступать третьим номером в первом полуфинале.

Дебютная репетиция прошла в зале 8 мая, и Манижа представила детали своего номера, поставленного режиссером Андреем Сычевым (ученик Марка Захарова, работал над шоу «Голос» и «Точь-в-точь»).