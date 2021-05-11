Прямой эфир «Евровидения» продемонстрирует Первый канал

Прямой эфир «Евровидения» продемонстрирует Первый канал

Первый канал возьмется за прямые трансляции полуфиналов и финала конкурса песни «Евровидение 2021» покажет 18, 20 и 22 мая в 22.00.

Как известно, череда конкурсных активностей состоится Роттердаме, на Ahoy Arena. В «Евровидении 2021» поучаствуют 39 стран, российская участница Манижа с песней «Russian Woman» будет выступать третьим номером в первом полуфинале.

Дебютная репетиция прошла в зале 8 мая, и Манижа представила детали своего номера, поставленного режиссером Андреем Сычевым (ученик Марка Захарова, работал над шоу «Голос» и «Точь-в-точь»). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2021, 11:01
    Гость: stalker

    А чего там смотреть ? Как от России таджичка с соответствующим акцентом будет петь песню о "Рюсский женщин" (дословно и близко к ее произношению) ? Тут и не знаешь, смеяться ли над происходящим или отматерить их всех ?

  2. 11.05.2021, 10:40
    Гость: МММ

    В СССР Первый канал был отражением государства. По первоначальному замыслу он должен был остаться таким и в эрэфии. Но по факту теперь это канал склочников и моральных уродов. Теперь вот и русофобское Евровидение прямо покажут.
    А может я отстал от жизни и первый канал по-прежнему - отражение страны?

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