Прямой эфир «Евровидения» продемонстрирует Первый канал
Первый канал возьмется за прямые трансляции полуфиналов и финала конкурса песни «Евровидение 2021» покажет 18, 20 и 22 мая в 22.00.
Как известно, череда конкурсных активностей состоится Роттердаме, на Ahoy Arena. В «Евровидении 2021» поучаствуют 39 стран, российская участница Манижа с песней «Russian Woman» будет выступать третьим номером в первом полуфинале.
Дебютная репетиция прошла в зале 8 мая, и Манижа представила детали своего номера, поставленного режиссером Андреем Сычевым (ученик Марка Захарова, работал над шоу «Голос» и «Точь-в-точь»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чего там смотреть ? Как от России таджичка с соответствующим акцентом будет петь песню о "Рюсский женщин" (дословно и близко к ее произношению) ? Тут и не знаешь, смеяться ли над происходящим или отматерить их всех ?
В СССР Первый канал был отражением государства. По первоначальному замыслу он должен был остаться таким и в эрэфии. Но по факту теперь это канал склочников и моральных уродов. Теперь вот и русофобское Евровидение прямо покажут.
А может я отстал от жизни и первый канал по-прежнему - отражение страны?