Megadeth объявили об увольнении сооснователя группы

Дэвид Эллефсон

Американская группа Megadeth объявила об увольнении своего бас-гитариста Дэвида Эллефсона. Соответствующее заявление за подписью лидера и вокалиста группы Дэйва Мастейна было размещено на всех интернет-ресурсах коллектива.

Увольнение Эллефсона связано с разразившимся в начале мая скандалом, после того, как в интернете была обнародована интимная переписка музыканта с одной из поклонниц. Еще тогда группа заявила, что "пристально следит за ситуацией и хочет, чтобы правда была озвучена".

В своем заявлении Мастейн отмечает, что данное решение далось ему нелегко. "Мы не знаем всего, но и с без того натянутыми отношениями, этого достаточно для того, чтобы сделать нашу дальнейшую совместную работу невозможной", - пояснил лидер группы.

Вместе с тем, музыкант выразил надежду на скорую встречу с поклонниками Megadeth, которым ему "нетерпится" представить новый альбом, находящийся на финальной стадии. 

Сам Эллефсон пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Группа Megadeth была основана Дэйвом Мастейном и Дэвидом Эллефсоном в 1983 году. В 2002 году Эллефсон покинул коллектив, вернувшись в него в 2010-м. 

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