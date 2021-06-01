Лидер Rammstein снял клип в антураже советской Москвы

13:50 1.06.2021

Тилль Линдеманн из Rammstein в рамках своего сольного проекта представил клип на песню «Ich hasse Kinder».

Действие клипа разворачивается в антураже советской Москвы 1989 года. Линдеманн играет серийного убийцу, который мстит своим школьным обидчикам. Александр Ревва играет советского милиционера, который с особой жестокостью допрашивает героя. Также в ролике снимается Аглая Тарасова, известная по фильм «Лед».

Название клипа переводится как «Я ненавижу детей», а его премьера приурочена о Дню защиты детей. В ролике мелькают такие приметы времени, как плачущий кровью бюст Ленина, ондатровые шапки и желтые «Волги» такси на заснеженной Красной площади.

