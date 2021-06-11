Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

19:11 11.06.2021

Музыкальный фестиваль "Нашествие" перенесен на 2022 год, сообщили организаторы меториятия.

Решение о переносе мероприятия приняли власти Подмосковья в связи с динамикой роста заболеваемости по COVID-19. Новыми датами проведения фестиваля названы 29-31 июля 2022 года. Местом проведения пока заявлен Серпухов, куда организаторы были вынуждены перенести фестиваль после его отмены в 2020 году.

С 25 июня будет запущен автоматизированный сервис для тех, кто уже купил билеты. Гости фестиваля смогут их вернуть, перенести на следующий год или переоформить на другого владельца.

В этом году "Нашествие" должно было пройти с 30 июля по 1 августа.