Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

Музыкальный фестиваль "Нашествие" перенесен на 2022 год, сообщили организаторы меториятия.

Решение о переносе мероприятия приняли власти Подмосковья в связи с динамикой роста заболеваемости по COVID-19. Новыми датами проведения фестиваля названы 29-31 июля 2022 года. Местом проведения пока заявлен Серпухов, куда организаторы были вынуждены перенести фестиваль после его отмены в 2020 году. 

С 25 июня будет запущен автоматизированный сервис для тех, кто уже купил билеты. Гости фестиваля смогут их вернуть, перенести на следующий год или переоформить на другого владельца. 

В этом году "Нашествие" должно было пройти с 30 июля по 1 августа.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Почему русские не бегут из Эстонии
Почему русские не бегут из Эстонии
Чубайс Анатолий
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Пять причин, почему это плохая идея
Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого инспектором земляка
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Избранное
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Едем в Венгрию: обзор страны
Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
Декабрь 1916 года: агония старого мира
Как научиться экономить?
Масло эвкалипта: свойства и применение
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
«Видно начало конца»: когда прекратится пандемия коронавируса