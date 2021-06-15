Кузьмин и Буйнов госпитализированы с коронавирусом после вакцинации

Кузьмин и Буйнов госпитализированы с коронавирусом после вакцинации

Буйнов пожаловался, что, несмотря на выход на улицу через душевую, ему запрещают гулять

Александр Буйнов и Владимир Кузьмин попали с коронавирусом в больницу.

Примечательно, что ранее оба музыканта были вакцинированы от COVID-19, но это их не спасло от заражения. Александр Буйнов пожаловался, что, несмотря на выход на улицу через больничную душевую, ему запрещают гулять.

Что касается Владимира Кузьмина, то он оптимистично отрапортовал, что прививка помогла протекать его болезни легко. «Привет, я в госпитале, - написал музыкант в соцсетях. – Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 05:05
    Гость: Штурман

    Ковид-19 однозначно изменился,сократился инкубационный период от 14 дней до 5-6 дней, его симптомы похожи на обычную простуду,а главное он стал меньше поддаваться лечению. Поэтому стали менее эффективные вакцины против него и следовательно нужно их обновлять. Приспособление вируса к организму человека и к препаратам при лечение от него было ожидаемым и почему в Минздраве РФ заранее не приняли меры по выработке новых методов лечения и новых вакцин? Жажда денег затмила мозги чиновников и ученых вирусологов в результате которого опять новая вспышка болезни и рост смертности.

  3. 15.06.2021, 22:38
    Гость: сталкеру

    А,в самом дела-зачем госпитализировали,а? Прививка помогла не болезни протекать легко,а просто помогла заболеть.

  4. 15.06.2021, 22:18
    Гость: gvozd

    то же самое происходит с файзером и астразенекой.
    собсно производители Прямо об этом пишут, генные уколы НЕ защищают от Говида..
    так же как производители масок пишут на упаковках - маска от Говида НЕ защищает..
    маски это просто театр, а вот с уколами все намного хуже.

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