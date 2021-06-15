Кузьмин и Буйнов госпитализированы с коронавирусом после вакцинации

18:35 15.06.2021

Буйнов пожаловался, что, несмотря на выход на улицу через душевую, ему запрещают гулять

Александр Буйнов и Владимир Кузьмин попали с коронавирусом в больницу.

Примечательно, что ранее оба музыканта были вакцинированы от COVID-19, но это их не спасло от заражения. Александр Буйнов пожаловался, что, несмотря на выход на улицу через больничную душевую, ему запрещают гулять.

Что касается Владимира Кузьмина, то он оптимистично отрапортовал, что прививка помогла протекать его болезни легко. «Привет, я в госпитале, - написал музыкант в соцсетях. – Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной».

