Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Петр Мамонов

Актер и музыкант, лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Ольгу.

"Состояние крайне тяжелое", - добавила супруга 70-летнего артиста. 

Накануне стало известно о том, что музыкант был помещен в реанимационное отделение в Коммунарке, куда он поступил в воскресенье, 27 июня. По словам жены Мамонова, поражение легких оценивается в 87%, COVID-19 подтвердился.

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