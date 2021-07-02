Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

10:55 2.07.2021

Актер и музыкант, лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Ольгу.

"Состояние крайне тяжелое", - добавила супруга 70-летнего артиста.

Накануне стало известно о том, что музыкант был помещен в реанимационное отделение в Коммунарке, куда он поступил в воскресенье, 27 июня. По словам жены Мамонова, поражение легких оценивается в 87%, COVID-19 подтвердился.