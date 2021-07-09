Диану Арбенину могут оштрафовать на один миллион рублей

Диану Арбенину могут оштрафовать на один миллион рублей

Над организаторами концерта Дианы Арбениной на теплоходе «Рио-1» в столице нависла угроза штрафа вплоть до одного миллиона рулей.

Причина предсказуема: несоблюдение мер профилактики COVID-19. Кроме того, устроителей могут наказать приостановкой деятельности, сообщил Interfax 9 июля главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский.

«На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись», - сказал Поплавский журналистам.
 

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