Певица Виктория Дайнеко будет избираться в Госдуму

12:54 3.08.2021

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко будет участвовать в выборах в Государственную Думу.

Певица зарегистрировалась от партии «Зеленая альтернатива». В своем инстаграме певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в Центризбиркоме. Кроме того, она показала подписчикам удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты. Дайнеко призналась, что волнуется идти в ЦИК.

Дайнеко собирается в Госдуме заниматься решением экологических проблем и защитой прав животных. «Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателями, читателям или подписчикам в соцсетях, как, начиная с себя, здесь и сейчас мы можем улучшить нашу жизнь. В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», - говорит Виктория Дайнеко.

