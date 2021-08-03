Певица Виктория Дайнеко будет избираться в Госдуму

Певица Виктория Дейнеко будет избираться в Госдуму

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко будет участвовать в выборах в Государственную Думу.

Певица зарегистрировалась от партии «Зеленая альтернатива». В своем инстаграме певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в Центризбиркоме. Кроме того, она показала подписчикам удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты. Дайнеко призналась, что волнуется идти в ЦИК.

Дайнеко собирается в Госдуме заниматься решением экологических проблем и защитой прав животных. «Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателями, читателям или подписчикам в соцсетях, как, начиная с себя, здесь и сейчас мы можем улучшить нашу жизнь. В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», - говорит Виктория Дайнеко.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 15:40
    Гость: Елена

    Хоть кто-нибудь из так называемых борцов за зелёную планету отдаёт себе отчёт, что начинать нужно с тотального сокращения потребления природных ресурсов? На самом деле вся эта борьба сплошное фарисейство и обман, никто в условиях капитализма этого не допустит. И только неизбежно, IMHO, грядущие природные и пр. катаклизмы принудят оставшихся в живых жить на грани выживания, да и то сомнительно.

Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики
Путин, Украина, большевики
Роскошные интерьер дома Сафонова
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
«Пещерные люди» Эллы Памфиловой
«"Пещерные люди" Эллы Памфиловой - это председатель ЦИК говорит об избирателях!»
Избранное
За социальную инфраструктуру Петербурга возьмется градостроительная комиссия
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
Советская нация и право на воссоединение
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
«Самый плохой и губительный сценарий для страны - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом»
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Кто есть кто в белорусской оппозиции: Ольга Карач - «пророссийская» замена Тихановской
Живодеры под видом чиновников: в России запретили импортные корма для домашних питомцев