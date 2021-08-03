Певица Виктория Дайнеко будет избираться в Госдуму
Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко будет участвовать в выборах в Государственную Думу.
Певица зарегистрировалась от партии «Зеленая альтернатива». В своем инстаграме певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в Центризбиркоме. Кроме того, она показала подписчикам удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты. Дайнеко призналась, что волнуется идти в ЦИК.
Дайнеко собирается в Госдуме заниматься решением экологических проблем и защитой прав животных. «Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателями, читателям или подписчикам в соцсетях, как, начиная с себя, здесь и сейчас мы можем улучшить нашу жизнь. В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», - говорит Виктория Дайнеко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хоть кто-нибудь из так называемых борцов за зелёную планету отдаёт себе отчёт, что начинать нужно с тотального сокращения потребления природных ресурсов? На самом деле вся эта борьба сплошное фарисейство и обман, никто в условиях капитализма этого не допустит. И только неизбежно, IMHO, грядущие природные и пр. катаклизмы принудят оставшихся в живых жить на грани выживания, да и то сомнительно.
Хоть одну пестню на слуху этой вот "певицы" назовите кто сможет ?