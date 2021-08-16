«Главный герой» стал самым кассовым фильмом в России за выходные

«Главный герой» стал самым кассовым фильмом в России за выходные

Фантастический боевик «Главный герой» возглавил российский прокат в минувшие выходные.

По неофициальным данным, фильм за этот срок возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 214,6 миллиона рублей за указанный срок. В центре фильма – обычный мелкий клерк, узнающий, что является персонажем компьютерной игры. Он делает все для того, чтобы пройти все уровне и возглавить квест.

Второе место занял «Отряд самоубийц. Миссия навылет» со 115-ю миллионами. Топ-3 замыкает «Босс-молокосос 2», в актив которого примерно 56 миллионов.
 

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