Мирей Матье не приедет на московский фестиваль «Спасская башня»

12:19 20.08.2021

Завсегдатай фестиваля «Спасская башня» Мирей Матье на сей раз не сможет приехать на него из эпидемиологических опасений.

Четырнадцатый фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. «Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск», - сказал РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.

Зато на фестивале выступит Тилль Линдеманн из Rammstein.

