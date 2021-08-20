Мирей Матье не приедет на московский фестиваль «Спасская башня»
Завсегдатай фестиваля «Спасская башня» Мирей Матье на сей раз не сможет приехать на него из эпидемиологических опасений.
Четырнадцатый фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. «Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск», - сказал РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.
Зато на фестивале выступит Тилль Линдеманн из Rammstein.
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