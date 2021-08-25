Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в Великобритании
В одной из лондонских больниц 24 августа на 81-м году жизни скончался барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщает BBC News со ссылкой на менеджера группы.
"С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", - говорится в заявлении для прессы. Родные и близкие музыканта, а также участники группы попросили соблюдать их частную жизнь и не беспокоить в это трудное время.
Ранее Уоттс перенес "некую медицинскую процедуру", в связи с чем решил пропустить запланированное турне "Роллингов", его должен заменить Стив Джордан.
"Я упорно работаю над тем, чтобы полностью прийти в форму, однако я вынужден согласиться с рекомендацией специалистов и дать этому больше времени", - говорил Уоттс в начале августа.
Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в семье водителя грузовика. С юных лет он был поклонником джазовой музыки Джелли Ролла Мортона и Чарли Паркера. Играть он начал в возрасте 14-15 лет, когда родители купили ему первую ударную установку.
Уоттс изначально работал графическим дизайнером и играл в лондонских клубах на ударных, где он и встретил Мика Джаггера, Кита Ричардса и Брайана Джонса. В 1963 году он присоединился к новой группе The Rolling Stones. Уоттс был не только барабанщиком рок-группы, но первое время и участвовал в оформлении обложек первых записей группы, а также сцены во время концертов.
Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По барабану как-то.
Ну если мозгов нет и гордиться своим нечем - сделайте его почётным гражданином Ярославля, посмертно.
У меня собака моя на руках сдохла, никогда не забуду, ибо была друг. Многолетний. А это что? Видел его несколько раз в Ричмонд Парке в 94-95м - там кто-то из них жил, постоянно пьяный, легенда, мать вашу. Какие сами такие и легенды. Россия тут приём?
Уходят легенды рока.Помним.Любим.Скорбим. Пусть земля ему будет пухом.
Жаль. Царствие ему небесное. Уходит эпоха. Встретится там с Брайаном Джонсом, первым гитаристом. Из легенды осталось двое: Джаггер и Ричардс. Рони Вуд не в счет, он примкнувший. Конечно найдут барабанщика, конечно ещё съездят в турне. Но того шарма, который придавал Чарли, тех Стоунов, больше не будет.