Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в Великобритании

08:15 25.08.2021

В одной из лондонских больниц 24 августа на 81-м году жизни скончался барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщает BBC News со ссылкой на менеджера группы.

"С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", - говорится в заявлении для прессы. Родные и близкие музыканта, а также участники группы попросили соблюдать их частную жизнь и не беспокоить в это трудное время.

Ранее Уоттс перенес "некую медицинскую процедуру", в связи с чем решил пропустить запланированное турне "Роллингов", его должен заменить Стив Джордан.

"Я упорно работаю над тем, чтобы полностью прийти в форму, однако я вынужден согласиться с рекомендацией специалистов и дать этому больше времени", - говорил Уоттс в начале августа.

Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в семье водителя грузовика. С юных лет он был поклонником джазовой музыки Джелли Ролла Мортона и Чарли Паркера. Играть он начал в возрасте 14-15 лет, когда родители купили ему первую ударную установку.

Уоттс изначально работал графическим дизайнером и играл в лондонских клубах на ударных, где он и встретил Мика Джаггера, Кита Ричардса и Брайана Джонса. В 1963 году он присоединился к новой группе The Rolling Stones. Уоттс был не только барабанщиком рок-группы, но первое время и участвовал в оформлении обложек первых записей группы, а также сцены во время концертов.

Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.