Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в Великобритании

В одной из лондонских больниц 24 августа на 81-м году жизни скончался барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщает BBC News со ссылкой на менеджера группы.

"С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", - говорится в заявлении для прессы. Родные и близкие музыканта, а также участники группы попросили соблюдать их частную жизнь и не беспокоить в это трудное время.

Ранее Уоттс перенес "некую медицинскую процедуру", в связи с чем решил пропустить запланированное турне "Роллингов", его должен заменить Стив Джордан. 

"Я упорно работаю над тем, чтобы полностью прийти в форму, однако я вынужден согласиться с рекомендацией специалистов и дать этому больше времени", - говорил Уоттс в начале августа. 

Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в семье водителя грузовика. С юных лет он был поклонником джазовой музыки Джелли Ролла Мортона и Чарли Паркера. Играть он начал в возрасте 14-15 лет, когда родители купили ему первую ударную установку. 

Уоттс изначально работал графическим дизайнером и играл в лондонских клубах на ударных, где он и встретил Мика Джаггера, Кита Ричардса и Брайана Джонса. В 1963 году он присоединился к новой группе The Rolling Stones. Уоттс был не только барабанщиком рок-группы, но первое время и участвовал в оформлении обложек первых записей группы, а также сцены во время концертов.

Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.08.2021, 13:54
    Гость: IgS

    Ну если мозгов нет и гордиться своим нечем - сделайте его почётным гражданином Ярославля, посмертно.

  3. 25.08.2021, 13:52
    Гость: IgS

    У меня собака моя на руках сдохла, никогда не забуду, ибо была друг. Многолетний. А это что? Видел его несколько раз в Ричмонд Парке в 94-95м - там кто-то из них жил, постоянно пьяный, легенда, мать вашу. Какие сами такие и легенды. Россия тут приём?

  5. 25.08.2021, 12:57
    Гость: Иван Иваныч

    Жаль. Царствие ему небесное. Уходит эпоха. Встретится там с Брайаном Джонсом, первым гитаристом. Из легенды осталось двое: Джаггер и Ричардс. Рони Вуд не в счет, он примкнувший. Конечно найдут барабанщика, конечно ещё съездят в турне. Но того шарма, который придавал Чарли, тех Стоунов, больше не будет.

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