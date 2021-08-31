«Жгучие» и «Тотал» записали песню c продюсером Reflex о любви к иностранцу

«Жгучие» и «Тотал» записали песню о любви к иностранцу

Смоленская группа «Жгучие» вместе с «Тотал» и продюсером Reflex Вячеславом Тюриным записали песню «По улицам Питера» – лирическое-посвящение Северной столице.

В ней изложена история внезапно вспыхнувшего чувства любви, разделённого границами и расстоянием. Соавтором и продюсером трека выступил композитор Вячеслав Тюрин. Рождение песни происходило поэтапно: пару лет назад был готов текст и черновик музыки. В конце прошлого года под руководством Вячеслава Тюрина была завершена предварительная запись трека в окончательной аранжировке. Весной '2021 возникла идея исполнить композицию в дуэте с Мариной Черкуновой – солисткой группы Total/Cherkunova, для чего музыканты встретились в июне в одной из московских студий. В июле состоялась поездка в Санкт-Петербург, логичным итогом которой оказался видеоклип, который, также как и сингл, увидел свет 27 августа.

О создании песни вспоминает автор текста Екатерина Светайло: «Для меня песня «По улицам Питера» очень личная: 10 лет назад я жила и работала в Санкт-Петербурге, где познакомилась с иностранцем, который приехал в Россию на месяц, чтобы пройти языковую практику. Помню наши свидания у Фонтанки и в Михайловском саду, как мы общались на моем ломаном английском и его непонятном русском. Санкт-Петербург - это идеальная декорация для истории любви, ведь здесь каждый переулок пропитан романтикой. Итогом нашего красивого романа стало предложение руки и сердца, но я испугалась переезда в чужую страну и отказала. Позже в своих мыслях я много раз бежала по улицам Питера в аэропорт Пулково, чтобы сказать ему совсем другие слова...»

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 15:49
    Гость: Иван Иваныч

    Никогда не мог понять, почему наши так дёргаются, пытаясь переплюнуть по страстности Тину Тёрнер, а выходит непременно подзаборная пошлость. А все просто: будь собой, дура.

Выбор читателей
Подавитесь вашим молоком: Китай устроил показательную порку Литве
Ради чиновников с двойным гражданством отрихтовали Конституцию
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о четырех детях в семье
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
Избранное
Бремя белого человека. Эффект Трампа
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Воспитание детей. Основные моменты
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Российские вертолёты. Полёт нормальный?
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Свободный полет feat Кирилл Кухаренко (Джин-Тоник) «Просто»
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
Запад меняет версию о происхождении коронавируса
Тихий реванш: Медведев возвращается