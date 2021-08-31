«Жгучие» и «Тотал» записали песню c продюсером Reflex о любви к иностранцу

09:15 31.08.2021

Смоленская группа «Жгучие» вместе с «Тотал» и продюсером Reflex Вячеславом Тюриным записали песню «По улицам Питера» – лирическое-посвящение Северной столице.

В ней изложена история внезапно вспыхнувшего чувства любви, разделённого границами и расстоянием. Соавтором и продюсером трека выступил композитор Вячеслав Тюрин. Рождение песни происходило поэтапно: пару лет назад был готов текст и черновик музыки. В конце прошлого года под руководством Вячеслава Тюрина была завершена предварительная запись трека в окончательной аранжировке. Весной '2021 возникла идея исполнить композицию в дуэте с Мариной Черкуновой – солисткой группы Total/Cherkunova, для чего музыканты встретились в июне в одной из московских студий. В июле состоялась поездка в Санкт-Петербург, логичным итогом которой оказался видеоклип, который, также как и сингл, увидел свет 27 августа.

О создании песни вспоминает автор текста Екатерина Светайло: «Для меня песня «По улицам Питера» очень личная: 10 лет назад я жила и работала в Санкт-Петербурге, где познакомилась с иностранцем, который приехал в Россию на месяц, чтобы пройти языковую практику. Помню наши свидания у Фонтанки и в Михайловском саду, как мы общались на моем ломаном английском и его непонятном русском. Санкт-Петербург - это идеальная декорация для истории любви, ведь здесь каждый переулок пропитан романтикой. Итогом нашего красивого романа стало предложение руки и сердца, но я испугалась переезда в чужую страну и отказала. Позже в своих мыслях я много раз бежала по улицам Питера в аэропорт Пулково, чтобы сказать ему совсем другие слова...»