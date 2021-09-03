Группа АВВА выпустила новые песни впервые за 40 лет (СЛУШАТЬ)

Легендарная шведская поп-группа АВВА выпустила две новых композиции впервые за 40 лет.

Коллектив представил треки "Don't Shut Me Down" и "I Still Have Faith In You". Они войдут в готовящийся к выходу новый студийный альбом группы, выход которого запланирован на 5 ноября 2021 года.

"По началу мы планировали записать всего две песни, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал Бенни Андерссон.

В альбом под названием Abba Voyage войдет 10 новых композиций. Параллельно с этим группа работает над одноименной концертной программой, где оригинальных вокалистов будут заменять голограммы. Премьера шоу запланирована в новом театре в Восточном Лондоне. 

Идея шоу принадлежала менеджеру Spice Girls Саймоном Фуллером, который связался с Бьорном Ульвеусом и предложил сделать такой голографический проект.

В рамках Abba Voyage будет также представлен одноименный документальный фильм о возвращении группы.

Стоит напомнить, что АВВА прекратили свое существование в 1982 году и с тех пор музыканты отказывались от любых реюнионов даже за многомиллионные гонорары.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.09.2021, 10:51
    Гость: Федя

    Старые песни группы мне нравятся больше, хоть и не все. А от двух новых попросту разочарован. Подожду выхода остальных произведений.

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