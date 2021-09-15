Zivert вернула Укупнику 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив

09:30 15.09.2021

Zivert заплатила 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме, продюсером которого выступал Аркадий Укупник.

Российская артистка вернула долг артисту под угрозой суда. Укупник уже успел обратиться к адвокату Александру Добровинскому, который помог ему договориться с Zivert. Исполнительницу пригласили в Бодрум и заранее выплатили гонорар в размере 12 тысяч евро, сообщает Mash. Кроме того, организаторы шоу пообещали выполнить условия райдера, согласно которым артистке должны предоставить чипсы Lay's и вино «Вдова Клико».

Zivert собиралась отправиться в Турцию из аэропорта Внуково, но там ей сказали, что на подготовку частного борта уйдет два часа. После этого певица без предупреждения уехала.