Zivert вернула Укупнику 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив

Zivert вернула Укупнику 12 тысяч долларов за сорванный корпорати

Zivert заплатила 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме, продюсером которого выступал Аркадий Укупник.

Российская артистка вернула долг артисту под угрозой суда. Укупник уже успел обратиться к адвокату Александру Добровинскому, который помог ему договориться с Zivert. Исполнительницу пригласили в Бодрум и заранее выплатили гонорар в размере 12 тысяч евро, сообщает Mash. Кроме того, организаторы шоу пообещали выполнить условия райдера, согласно которым артистке должны предоставить чипсы Lay's и вино «Вдова Клико».

Zivert собиралась отправиться в Турцию из аэропорта Внуково, но там ей сказали, что на подготовку частного борта уйдет два часа. После этого певица без предупреждения уехала.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2021, 17:50
    Гость: Юляша

    Этот ушлепок покупник теперь еще и "продусер" ?
    Умереть-не встать,ему давно место на нарах с баландой.

  2. 15.09.2021, 12:30
    Гость: Как обстоят дела с налогами с этой сделки?

    Так вот они какие золотые корпортивы.
    Из статьи не понятно - вернули в еврах или а долларах?
    Суммы разные.

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