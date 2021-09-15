Zivert вернула Укупнику 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив
Zivert заплатила 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме, продюсером которого выступал Аркадий Укупник.
Российская артистка вернула долг артисту под угрозой суда. Укупник уже успел обратиться к адвокату Александру Добровинскому, который помог ему договориться с Zivert. Исполнительницу пригласили в Бодрум и заранее выплатили гонорар в размере 12 тысяч евро, сообщает Mash. Кроме того, организаторы шоу пообещали выполнить условия райдера, согласно которым артистке должны предоставить чипсы Lay's и вино «Вдова Клико».
Zivert собиралась отправиться в Турцию из аэропорта Внуково, но там ей сказали, что на подготовку частного борта уйдет два часа. После этого певица без предупреждения уехала.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот ушлепок покупник теперь еще и "продусер" ?
Умереть-не встать,ему давно место на нарах с баландой.
Так вот они какие золотые корпортивы.
Из статьи не понятно - вернули в еврах или а долларах?
Суммы разные.