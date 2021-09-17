Кристина Орбакайте увидела «Сон во сне» на контрасте черного и белого

Кристина Орбакайте устроила премьеру нового сингла «Сон во сне»

Кристина Орбакайте устроила премьеру нового сингла «Сон во сне» 17 сентября 2021 года.

Песня сделана в трип-хоповой аранжировке с мужскими бэк-вокалами. Релиз осуществил лейбл «Первое музыкальное издательство». Параллельно состоялась и премьера клипа на «Сон во сне», где певица попеременно появляется в разных белых и черных нарядах.

Этим летом Кристина Орбакайте провела отпуск вместе с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым на море в Греции.  

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