Кристина Орбакайте увидела «Сон во сне» на контрасте черного и белого

14:31 17.09.2021

Кристина Орбакайте устроила премьеру нового сингла «Сон во сне» 17 сентября 2021 года.

Песня сделана в трип-хоповой аранжировке с мужскими бэк-вокалами. Релиз осуществил лейбл «Первое музыкальное издательство». Параллельно состоялась и премьера клипа на «Сон во сне», где певица попеременно появляется в разных белых и черных нарядах.

Этим летом Кристина Орбакайте провела отпуск вместе с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым на море в Греции.