Более полсотни заявок поступили в наш отборочный тур детского «Евровидения»

Более полсотни заявок поступили в наш отборочный тур детского «Евровидения»

Свыше 500 заявок было отправлено в российский отборочный тур детской версии конкурса «Евровидение».

Число сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого. «Кто будет представлять нашу страну во Франции - узнаем совсем скоро. Из более чем 500 заявок на суд профессионального жюри национального полуфинала отобрали свыше 50 песен, соответствующих всем условиям международного конкурса», - поведали ТАСС организаторы.

В отборе участвуют дети от девяти до 14 лет. Исполнитель непременно должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Полуфинал национального отбора пройдет 30 сентября в Москве, дата финала будет объявлена позднее.

Сам конкурс пройдет 19 декабря 2021 года во Франции.

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