Определено место проведения «Евровидения» в 2022 году

Определено место проведения «Евровидения» в 2022 году

«Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине.

Конкурс пройдет с 10 по 14 мая следующего года. В гонке за право принять у себя «Евровидение» проиграли Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

Как известно, Италия заслужила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

«Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, Palaolimpico превосходит все требования к проведению глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турин, который в мае следующего года встретит тысячи фанатов», - передает ТАСС слова исполнительного директора "Евровидения" Мартина Остердаля. 

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