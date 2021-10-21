Сын лидера группы «Пикник» перепел «Сектор Газа»
Напомним, что у Стаса Шклярского есть свой группа «Инкогнито».
Клавишник группы «Пикник» Стас Шклярский обнародовал свою кавер-версию песни «Сектор Газа» «Наркоман».
Сын лидера группы Эдмунда Шклярского сделал аранжировку в духе сингти-попа с элементами готики. «Признаться честно, я не сильно знаком с творчеством «Сектора газа», но одна песня все-таки входила в мой дворовый репертуар», - отметил Стас Шклярский.
Напомним, что у Стаса Шклярского есть свой группа «Инкогнито».
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