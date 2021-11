Молодожены променяли марш Мендельсона на песни «Сектора Газа»

12:03 4.11.2021

Вкусы молодоженов в плане выбора музыки во время церемонии бракосочетания становятся все более разнообразными. Как пишет издание "Ридус" со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС, на смену традиционного марша Мендельсона, пришли песни Beatles, ABBA и "Сектор Газа".

Из классической музыки молодожены выбирают Концерт №10 и "Вальс цветов" Чайковского, "Времена года" Вивальди, менуэт Моцарта, "Венский вальс" Штрауса, "Аве Мария" Шуберта, вальс из сюиты "Метель" Свиридова.

Молодожены также заказывали "Имперский марш" из франшизы "Звездные войны", саундтрек из сериала "Игра престолов", тему Леграна из кинофильма "Шербургские зонтики", музыка из игры "Супер Марио", саундтрек из фильма "Розовая пантера", танго из киноленты "Запах женщины".

Из песен, часто заказывают композиции "All You Need Is Love" The Beatles, "Happy New Year" ABBA, "Bitter Sweet Symphony" The Verve и песню "Лирика" группы "Сектор Газа".