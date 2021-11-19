Марина Хлебникова оказалась в коме после пожара

Марина Хлебникова оказалась в коме после пожара

Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала во время пожара поздним вечером 18 ноября.

Возгорание возникло в доме на Ратной улице в Бутово, где у певицы двухуровневая квартира. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров. Однако в данный момент врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Артистка была введена в искусственную кому. Прогнозов доктора пока не дают. Причины возгорания тоже непонятны. С большой долей вероятности возгорание случилось из-за курения артистки. Она могла уснуть с сигаретой — по данным КП, в ее крови обнаружено 0,82 промилле алкоголя, что эквивалентно бутылке вина.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Татьяна Голикова провозгласила диктатуру: санитары свергают губернаторов
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Атака на Европу: почему именно курды
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
У 18-летнего тюменца случился инсульт после прививки «Спутником»
Избранное
Песня из «Кабачка 13 стульев» впервые за 40 лет прозвучала целиком на концерте Оркестра Мазаева
Цугцванг «президенторожденного не Батьки»
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
Империя и народ
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Картофель - второй хлеб: подходит всем
Алексей Круглов представил спектакль об опасности служения искусству
«Майдан» в Вильнюсе: Литва дошла до грани социального взрыва