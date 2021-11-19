Марина Хлебникова оказалась в коме после пожара

14:38 19.11.2021

Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала во время пожара поздним вечером 18 ноября.

Возгорание возникло в доме на Ратной улице в Бутово, где у певицы двухуровневая квартира. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров. Однако в данный момент врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Артистка была введена в искусственную кому. Прогнозов доктора пока не дают. Причины возгорания тоже непонятны. С большой долей вероятности возгорание случилось из-за курения артистки. Она могла уснуть с сигаретой — по данным КП, в ее крови обнаружено 0,82 промилле алкоголя, что эквивалентно бутылке вина.