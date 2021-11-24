Юрий Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей

Мосгорсуд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей в пользу певца Юрия Лозы. Спо

Мосгорсуд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей в пользу певца Юрия Лозы.

Спор возник из-за песни «Плот», сообщает ТАСС. «Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю. Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать», - сказали в суде. Сначала Лоза требовал 5 миллионов, потом 4.

Яблоком раздора стала его песня «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в исполнении участницы проекта Алины Виардо 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 13:02
    Гость: Братец Кролик

    Эрнсту ну нужно расстраиваться, обнулятор из бюджета компенсирует ему эту незначительную потерю, да ещё возместит премией за стресс.

  2. 24.11.2021, 11:43
    Гость: World

    А чё так мало ? 100 надо.
    Мы вобще первак этот не смотрим - исключили из плей лисата.
    Просттовато - дурной канал . позорище на весь мир.
    Транслиуйтесь дальше и внутри РОссии начнеться сепаратизм - гляда на 1-й канал
    Каков колектив там - что не замечать этого. !!!!

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