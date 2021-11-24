Юрий Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей

08:30 24.11.2021

Мосгорсуд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей в пользу певца Юрия Лозы.

Спор возник из-за песни «Плот», сообщает ТАСС. «Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю. Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать», - сказали в суде. Сначала Лоза требовал 5 миллионов, потом 4.

Яблоком раздора стала его песня «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в исполнении участницы проекта Алины Виардо