Юрий Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей
Мосгорсуд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей в пользу певца Юрия Лозы.
Спор возник из-за песни «Плот», сообщает ТАСС. «Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю. Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать», - сказали в суде. Сначала Лоза требовал 5 миллионов, потом 4.
Яблоком раздора стала его песня «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в исполнении участницы проекта Алины Виардо
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эрнсту ну нужно расстраиваться, обнулятор из бюджета компенсирует ему эту незначительную потерю, да ещё возместит премией за стресс.
А чё так мало ? 100 надо.
Мы вобще первак этот не смотрим - исключили из плей лисата.
Просттовато - дурной канал . позорище на весь мир.
Транслиуйтесь дальше и внутри РОссии начнеться сепаратизм - гляда на 1-й канал
Каков колектив там - что не замечать этого. !!!!