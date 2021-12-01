Определены десять лучших российских клипов года

17:17 1.12.2021

YouTube выбрал 10 самых популярных музыкальных видео в России.

На первое место вырвался клип Султана Лагучева «Горький вкус», набравший более 124 миллионов просмотров. В топ попали сразу три клипа Моргенштерна и один ролик от Славы Марлоу.

Вот так выглядит полный топ:

1. Султан Лагучев - Горький вкус

2. MORGENSHTERN - Дуло (Prod. Slava Marlow)

3. Супер Жорик - Чао! Чао!

4. LOBODA - Родной

5. Ислам Итляшев, Султан Лагучев - Хулиган

6. SLAVA MARLOW - Ты Горишь Как Огонь

7. MORGENSHTERN - Show

8. ХАБИБ - Грустинка

9 MORGENSHTERN - Aristocrat

10. Клава Кока - Пьяную домой