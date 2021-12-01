Определены десять лучших российских клипов года

Определены десять лучших российских клипов года

YouTube выбрал 10 самых популярных музыкальных видео в России.

На первое место вырвался клип Султана Лагучева «Горький вкус», набравший более 124 миллионов просмотров. В топ попали сразу три клипа Моргенштерна и один ролик от Славы Марлоу.

Вот так выглядит полный топ:

1. Султан Лагучев - Горький вкус
2. MORGENSHTERN - Дуло (Prod. Slava Marlow)
3. Супер Жорик - Чао! Чао!
4. LOBODA - Родной
5. Ислам Итляшев, Султан Лагучев - Хулиган
6. SLAVA MARLOW - Ты Горишь Как Огонь
7. MORGENSHTERN - Show
8. ХАБИБ - Грустинка
9 MORGENSHTERN - Aristocrat
10. Клава Кока - Пьяную домой

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