Григорий Лепс разведется с супругой после 20 лет брака

Григорий Лепс разведется с супругой после 20 лет брака

Григорий Лепс официально расстанется со своей женой Анной Шаплыковой после почти 20 лет брака.

Судебное заседание по их бракоразводному делу назначено на 20 декабря 2021 года. Супруги расстаются мирно - делить имущество и выяснять отношения публично они не собираются, сообщает «СтарХит».

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс познакомились в 2000-м году в ночном клубе, а спустя два года они узаконили отношения. В браке у них родилось трое детей: две дочери – Ева (2002 года рождения) и Николь (2007 года рождения), а также сын Иван (Вано), появившийся на свет в мае 2010 года.

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