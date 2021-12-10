Григорий Лепс разведется с супругой после 20 лет брака

15:09 10.12.2021

Григорий Лепс официально расстанется со своей женой Анной Шаплыковой после почти 20 лет брака.

Судебное заседание по их бракоразводному делу назначено на 20 декабря 2021 года. Супруги расстаются мирно - делить имущество и выяснять отношения публично они не собираются, сообщает «СтарХит».

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс познакомились в 2000-м году в ночном клубе, а спустя два года они узаконили отношения. В браке у них родилось трое детей: две дочери – Ева (2002 года рождения) и Николь (2007 года рождения), а также сын Иван (Вано), появившийся на свет в мае 2010 года.