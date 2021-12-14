Исполнительница «Прекрасного далека» потребовала 10 миллионов от Netflix

14:35 14.12.2021

Экс-солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова потребовала 10 миллионов рублей от стриминг-сервиса Netflix из-за использования песни «Прекрасное далеко».

Певица подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис», которая является оператором Netflix в России, студии «Медиа юниверсал ивент», а также к лейблу «Первое музыкальное издательство», сообщает «Ведомости». Королькова заявила, что в картине 2016 года выпуска «Пятница» с Данилой Козловским и Сергеем Буруновым были нарушены ее смежные права на композицию «Прекрасное далеко». Также певица потребовала выплатить ей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Песня авторства Евгения Крылатова впервые прозвучала в советском фильме «Гостья из будущего» 1985 года в исполнении Татьяны Дасковской. Существует также известная версия «Прекрасного далека» от Корольковой.

По словам замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, фонограмма композиции «Прекрасное далеко» в ленте «Пятница» не использовалась.