«В пещере горного короля». 2 и 3 января, Московская Консерватория (Малый зал)
Для детей пройдут концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт».
«Пер Гюнт» – это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, – все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.
Только два дня – 2 и 3 января 2022 года – музыкальные фантазии «В пещере горного короля» пройдут в исполнении Московского молодежного оркестра «Agitato» и камерного оркестра «Ad Parnassum» (дирижёры: Антон Лемехов, Валерий Попов).
Для исполнения данной программы два коллектива объединились в виде симфонического оркестра.
Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудио-визуальных перформансов.
Комментарии читателей Оставить комментарий