«В пещере горного короля». 2 и 3 января, Московская Консерватория (Малый зал)

07:47 30.12.2021

В Малом зале Московской Консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления

Для детей пройдут концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Пер Гюнт» – это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, – все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.

Только два дня – 2 и 3 января 2022 года – музыкальные фантазии «В пещере горного короля» пройдут в исполнении Московского молодежного оркестра «Agitato» и камерного оркестра «Ad Parnassum» (дирижёры: Антон Лемехов, Валерий Попов).

Для исполнения данной программы два коллектива объединились в виде симфонического оркестра.

Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудио-визуальных перформансов.