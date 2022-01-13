Скачиваем музыку или покупаем?

12:51 13.01.2022

Минули времена, когда для того, чтобы послушать музыку нужно было приобретать релиз исполнителя на носителях. Винил, аудиокассеты, CD — чтобы слушать музыку, люди ее покупали

С появлением быстрого и безлимитного интернета ситуация поменялась в корне. Зачем покупать то, что можно и так взять бесплатно? Торрент-трекеры, где можно скачать даже не отдельный альбом, а всю дискографию, в том числе неизданные материалы исполнителя подкосили музыкальную индустрию.

Сейчас мир возвращается к традициям покупки музыкальных релизов. Когда-то еще в конце 00-х было дикостью то, что исполнители начинают выпускать новые альбомы, но без тиражей на пластинках. Покупать цифровые копии людям было непривычно и необычно. Как так? Ведь это же не то, что можно подержать в руках. Ведь есть интернет, где можно слушать новинки песни этого исполнителя и при этом не платить за это?

Но ситуация со временем выровнялась. В сознании людей уже устоялась конструкция, что труд исполнителя должен быть оплачен. Если они уважают его работу, любят его творчество — почему бы не заплатить деньги? В итоге довольны все — люди получают новую любимую музыку, музыкант — оплату за свою работу.