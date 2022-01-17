История возникновения виниловых пластинок

Несмотря на то, что виниловые пластинки ассоциируются у многих людей со стариной, они достаточно популярны и в настоящее время. 

Настоящие ценители атмосферного звучания музыки отдают предпочтение винилу, а не кассетам, компакт-дискам и другим электронным носителям. Виниловые пластинки в Украине, России и других странах мира и сейчас востребованы. В этой статье мы поговорим про историю виниловых пластинок. 

История грампластинок и пластинок в целом связана с развитием технологий. В конце девятнадцатого века, а именно в 1877 году, был запатентован новый способ воспроизведения и записывания музыки Томасом Эдисоном, который назывался фонографом. Записывать можно было с помощью иглы, оставляющей след на цилиндрическом валике. Этот валик был обернут либо с помощью оловянной фольги, либо с помощью ленты с воском.

Появление граммофона являлось толчком для усовершенствования звуковых носителей информации. Первые пластинки были сделаны из целлулоида, последующие из каучука. Послевоенное время (середина пятидесятых годов) связано с появлением долгих пластинок из винила. Первые грампластинки были увесистыми и ломкими, да и вращались быстро, из-за этого их звучание длилось не более пяти минут. Они уступали по характеристикам катушкам и бобинам. В 1948 году фирма «Колумбия», являющаяся лидером на рынке грампластинок, применила технологию уплотненной записи, которая позволяла увеличивать время прослушивания музыки до тридцати минут. Компания RCA, которая конкурировала с ней, выпустила пластинку, имеющую сто семьдесят пять миллиметров в диаметре и скорость вращения сорок пять оборотов. Именно они являются тем винилом, которые продаются в магазине виниловых пластинок.

Плюсы слушать музыку на виниле

  •  Непревзойденное звучание музыки на виниле за счет своего аналогово звучания;
  •  Получение эстетического наслаждения от процесса слушания музыки;На виниле издаются почти все значимые музыкальные релизы;
  •  Это отличный способ коллекционирования, так как виниловые пластинки бывают очень редкими, и со временем цена на них только возрастает;
  • Купить виниловый проигрыватель может каждый, ведь неплохие модели нового оборудования можно найти за небольшую сумму.
  • Проигрыватель винила — это не только устройство для прослушивания музыки, а также стильный предмет интерьера. Он идеально впишется в любой дизайн: от классики до хайтека. При этом, существует кастом виниловых проигрывателей, с помощью которого можно получить настоящее произведение искусства. 
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Папа Алисы Тепляковой обвинил МГУ в разглашении персональных данных
«Они пытаются нас травить»: папа Алисы Тепляковой обвинил МГУ в разглашении персональных данных
Удар в спину! Сеть негодует от назначения министром информации в Казахстане русофоба
Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
Александр Фомин, Александр Грушко и Йенс Столтенберг
Чем отличается НАТО от третьего рейха, и какие выводы можно сделать из переговоров между Россией и Западом?
Избранное
Рецепт счастья Дмитрия Маликова
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Основы рационального питания
Война в Сирии вновь разгорается
О концепции государственной политики исторической памяти
«У Гитлера был бы шанс выйти по УДО?»: почему убийцы и насильники получают возможность убивать и насиловать снова?
Молдова: все только начинается?
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
Неизведанные Фарерские острова: уединенный рай на краю земли