История возникновения виниловых пластинок

23:39 17.01.2022

Несмотря на то, что виниловые пластинки ассоциируются у многих людей со стариной, они достаточно популярны и в настоящее время.

Настоящие ценители атмосферного звучания музыки отдают предпочтение винилу, а не кассетам, компакт-дискам и другим электронным носителям. Виниловые пластинки в Украине, России и других странах мира и сейчас востребованы. В этой статье мы поговорим про историю виниловых пластинок.

История грампластинок и пластинок в целом связана с развитием технологий. В конце девятнадцатого века, а именно в 1877 году, был запатентован новый способ воспроизведения и записывания музыки Томасом Эдисоном, который назывался фонографом. Записывать можно было с помощью иглы, оставляющей след на цилиндрическом валике. Этот валик был обернут либо с помощью оловянной фольги, либо с помощью ленты с воском.

Появление граммофона являлось толчком для усовершенствования звуковых носителей информации. Первые пластинки были сделаны из целлулоида, последующие из каучука. Послевоенное время (середина пятидесятых годов) связано с появлением долгих пластинок из винила. Первые грампластинки были увесистыми и ломкими, да и вращались быстро, из-за этого их звучание длилось не более пяти минут. Они уступали по характеристикам катушкам и бобинам. В 1948 году фирма «Колумбия», являющаяся лидером на рынке грампластинок, применила технологию уплотненной записи, которая позволяла увеличивать время прослушивания музыки до тридцати минут. Компания RCA, которая конкурировала с ней, выпустила пластинку, имеющую сто семьдесят пять миллиметров в диаметре и скорость вращения сорок пять оборотов. Именно они являются тем винилом, которые продаются в магазине виниловых пластинок.

Плюсы слушать музыку на виниле