История возникновения виниловых пластинок
Настоящие ценители атмосферного звучания музыки отдают предпочтение винилу, а не кассетам, компакт-дискам и другим электронным носителям. Виниловые пластинки в Украине, России и других странах мира и сейчас востребованы. В этой статье мы поговорим про историю виниловых пластинок.
История грампластинок и пластинок в целом связана с развитием технологий. В конце девятнадцатого века, а именно в 1877 году, был запатентован новый способ воспроизведения и записывания музыки Томасом Эдисоном, который назывался фонографом. Записывать можно было с помощью иглы, оставляющей след на цилиндрическом валике. Этот валик был обернут либо с помощью оловянной фольги, либо с помощью ленты с воском.
Появление граммофона являлось толчком для усовершенствования звуковых носителей информации. Первые пластинки были сделаны из целлулоида, последующие из каучука. Послевоенное время (середина пятидесятых годов) связано с появлением долгих пластинок из винила. Первые грампластинки были увесистыми и ломкими, да и вращались быстро, из-за этого их звучание длилось не более пяти минут. Они уступали по характеристикам катушкам и бобинам. В 1948 году фирма «Колумбия», являющаяся лидером на рынке грампластинок, применила технологию уплотненной записи, которая позволяла увеличивать время прослушивания музыки до тридцати минут. Компания RCA, которая конкурировала с ней, выпустила пластинку, имеющую сто семьдесят пять миллиметров в диаметре и скорость вращения сорок пять оборотов. Именно они являются тем винилом, которые продаются в магазине виниловых пластинок.
Плюсы слушать музыку на виниле
- Непревзойденное звучание музыки на виниле за счет своего аналогово звучания;
- Получение эстетического наслаждения от процесса слушания музыки;На виниле издаются почти все значимые музыкальные релизы;
- Это отличный способ коллекционирования, так как виниловые пластинки бывают очень редкими, и со временем цена на них только возрастает;
- Купить виниловый проигрыватель может каждый, ведь неплохие модели нового оборудования можно найти за небольшую сумму.
- Проигрыватель винила — это не только устройство для прослушивания музыки, а также стильный предмет интерьера. Он идеально впишется в любой дизайн: от классики до хайтека. При этом, существует кастом виниловых проигрывателей, с помощью которого можно получить настоящее произведение искусства.
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