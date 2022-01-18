Тамара Гвердцители получила поздравительную телеграмму от Сергея Собянина

13:25 18.01.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Тамару Гвердцители с 60-летием, которое она отмечает 18 января.

В поздравительном адресе, опубликованном на mos.ru, говорится: «Певица большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Ваши замечательные песни любимы миллионами слушателей в нашей стране и за рубежом. Выступая на ведущих концертных площадках Москвы и многих других городов, Вы дарите людям радость, добро и красоту».

Юбилейный концерт в Москве артистка собирается дать в ДК «Яуза» 19 марта 2022 года.