Бесплатное скачивание отдельных песен в Интернете. Будет ли это аудиопиратством?

10:44 19.01.2022

Все актуальнее и все более обсуждаемой становится проблема скачивания музыки с сайтов, содержащих бесплатный контент

Причем согласие правообладателей на таких сайтах, явно отсутствует. Исполнители часто обвиняют подобные ресурсы в аудиопиратстве. В вину сайтам вменяется упущенная прибыль, которую музыканты могли бы получить в том случае, если бы их альбом был куплен. В статье ниже рассмотрим более подробно проблему бесплатного скачивания в Интернете музыки отдельными треками и поговорим о том, будет ли это считаться аудиопиратством.

На просторах Интернета, особенно его российского сегмента, создается все больше сайтов, где можно скачать музыку. Скачивание музыкального контента происходит бесплатно и покупка с отчислением правообладателю не происходит.

Отсюда и подобные ожесточенные споры — имеет ли место быть бесплатное скачивание песен или нет. Сторонники призывают бесплатно скачивать треки, противники— только покупать их цифровые копии у официальных правообладателей.

Противники бесплатных сайтов только покупают музыку, тратя порой последние деньги на релиз любимого исполнителя. Такие меломаны уважают труд и силы своих любимых исполнителей. Другая категория слушателей музыку только скачивает на бесплатных сайтах. При этом такие люди могут охотно покупать релизы на носителях, но приобретение цифровой версии музыкального трека для них — явление непонятное.

Итак. Сайты с бесплатным музыкальным контентом дают пользователям Интернета возможность скачать песню бесплатно. Является это аудиопиратством? Фактически нет. Большинство предлагаемых песен уже давно известны и скачивающим человеком заранее где-то услышаны. Тайн такие сайты не открывают. А покупать отдельный трек исполнитель предлагает редко. Чаще — весь релиз. А вот полную версию альбома на таком сайте скачать не получится и покупать нужно будет на официальном ресурсе музыканта. Поэтому такие сайты только помогают музыкантам в продаже тиражей новых релизов, стимулируя покупку альбомов выкладыванием отдельных треков к скачиванию. Зато они дают вам возможность слушать новинки песни и следить за всем новым в музыкальной индустрии.