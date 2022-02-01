Zdob si Zdub отправятся в третий раз на «Евровидение»

08:35 1.02.2022

Zdob si Zdub уже в третий примет участие в конкурсе песни «Евровидение 2022» от Молдавии.

Они будут исполнять песню под названием «Trenuleul» (что в переводе с молдавского означает «Поезд»), которую записали вместе с оркестром Братьев Адваховых. Композиция Zdob si Zdub была выбрана из 28 претендентов на национальном отборе, состоявшемся в TRM Studio в Кишиневе 29 января 2022 года. Решение принимало профессиональное жюри.

Zdob si Zdub первый раз выступали на «Евровидении» в 2005 году с песней «Bunica Bate Toba» («Бабушка бьет в барабан»), заняв шестое место. Недавно лидер коллектива Роман Ягупов признался, что песня написалась после того, как он узнал, что одна старушка играла на барабане на похоронах.