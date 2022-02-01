Zdob si Zdub отправятся в третий раз на «Евровидение»

Zdob si Zdub отправятся в третий раз на «Евровидение»

Zdob si Zdub уже в третий примет участие в конкурсе песни «Евровидение 2022» от Молдавии.

Они будут исполнять песню под названием «Trenuleul» (что в переводе с молдавского означает «Поезд»), которую записали вместе с оркестром Братьев Адваховых. Композиция Zdob si Zdub была выбрана из 28 претендентов на национальном отборе, состоявшемся в TRM Studio в Кишиневе 29 января 2022 года. Решение принимало профессиональное жюри.

Zdob si Zdub первый раз выступали на «Евровидении» в 2005 году с песней «Bunica Bate Toba» («Бабушка бьет в барабан»), заняв шестое место. Недавно лидер коллектива Роман Ягупов признался, что песня написалась после того, как он узнал, что одна старушка играла на барабане на похоронах. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Собаки в питомнике
«А как же люди?»: пока «зоозащитники» воюют с «зооненавистниками», безнадзорные собаки убивают детей
МИД
«Тридцать лет спячки закончились. МИД, наконец, начал "запрягать кобылу"»
Минздрав РФ
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения о безопасности вакцин
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
Избранное
Маски для кожи лица – добавим специй!
Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов
Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?
Стройка – ложь, да в ней намёк
«В Вашингтоне явно нужно что-то предпринимать. И в том числе, задуматься о той цене, которую он платит за то, чтобы содержать всех шакалов»
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»
Дельфин, 11 сентября, Gipsy
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Герой или «притеснитель бедных деток»: почему травят спасшего своих студентов пермского профессора Сыромятникова?