Игорю Корнелюку подарили билет на столетие Льва Лещенко

21:48 2.02.2022

Юбилейный концерт Льва Лещенко «Созвездие Льва» состоялся в день восьмидесятилетия певца в «Крокус Сити Холле» 1 февраля 2022 года.

Концерт прошел в декорациях космического корабля, в который Лещенко, по его словам, взял все самое значимое из своего творчества. В первом отделении певец исполнил блок своих шлягеров - «Притяжение Земли», «Родительский дом», «Городские цветы», «Соловьиная роща» и др. «За того парня» артист назвал первой военной песней в своем репертуаре. Прозвучал и куплет с припевом из «Дня Победы», который Лещенко спел не так торжественно, как раньше, помянув тем самым ветеранов.

Песней «Ни минуты покоя» Лев Лещенко поприветствовал ее автора - «Доктора Шлягера» Вячеслава Добрынина. Сам композитор хоть и пришел на концерт, но на сцену не поднялся из-за неважного самочувствия. А во время песни «До свидания, Москва» на сцене появился оживший Олимпийский Мишка, на поясе которого красовалась надпись «Лещенко 80».

Второе отделение было примечательно обилием специально приглашенных артистов, среди которых были Геннадий Хазанов, Стас Михайлов Зара, Жасмин, Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Маша Распутина и др. Игорь Корнелюк исполнил свою песню «Билет на балет», переделав ее текст о том, как ему не удалось попасть на концерт юбиляра. В ответ ему подарили гигантский билет на столетие Льва Лещенко. «Я обязательно приду! - серьезным тоном парировал Корнелюк. - И уверен, что в этот день Лев Валерианович будет выглядеть еще моложе, чем я».

Заметное оживление в зале вызвало появление на сцене Николая Баскова с песней «День рождения». После его номера на сцене выкатили огромный праздничный торт в виде глобуса, а публика вереницей понесла цветы и подарки. «Коньяк я пока заберу, потом отдам!» - пошутил Басков, ненароком заглянув в один из пакетов. «Появился Коля — и сразу возникли торт, коньяк, цветы», - заметила ведущая концерта Яна Чурикова. «Просто я притягиваю все самое хорошее», - с достоинством ответил Николай Басков.