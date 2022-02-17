Pain. 23 февраля, клуб «1930»

20:57 17.02.2022

Легенды индастриал-метала PAIN возвращаются!

После затянушихся ковидных каникул в музыкальном мире шведы PAIN первыми готовы встряхнуть российскую метал-сцену!

PAIN- редкий пример того прогресса отдельно взятого музыканта, когда его отнюдь не первый по счёту сайд-проект добивается большого успеха. Основатель проекта Петер Тагтгрен- шведский мультиинструменталист, продюсер и композитор, известный своими работами в Lindemann, Hypocrisy.

В 1997 году Петер, уже получивший признание как лидер дет-металлической группы Hypocrisy и блэк-металлического проекта The Abyss, объявил о расширении собственных творческих горизонтов.

Проект PAIN - это наэлектризованный метал, тяжёлые гитарные рифы с добавлением индастриала и апокалиптичная лирика – всё это соединилось в невероятный по своей мощности танцевальный проект.

В наше время, без этой группы современную мировую индустриально-танцевальную сцену представить себе просто невозможно.

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