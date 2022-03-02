Вячеслав Володин призвал артистов определиться с позицией по Украине

13:17 2.03.2022

Спикер Госудумы Вячеслав Володин в связи с решением Мюнхенской филармонии отстранить от руководства оркестром Валерия Гергиева из-за ситуации вокруг Украины призвал российских деятелей культуры определиться со своей позицией по данному вопросу.

Вячеслав Володин напомнил, что Валерий Гергиев был уволен в Мюнхене за то, что он «не обозначил к понедельнику свою позицию». «В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов - худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, - правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине», - написал спикер Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, встает вопрос: «А что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления?». Это делается «ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева, отметил председатель палаты парламента.

В связи с этим Вячеслав Володин считает, что «сегодня настал момент истины» «Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя», - считает спикер Госдумы.

