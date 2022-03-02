Вячеслав Володин призвал артистов определиться с позицией по Украине

Вячеслав Володин призвал артистов определиться с позицией по Украине

Спикер Госудумы Вячеслав Володин в связи с решением Мюнхенской филармонии отстранить от руководства оркестром Валерия Гергиева из-за ситуации вокруг Украины призвал российских деятелей культуры определиться со своей позицией по данному вопросу.

Вячеслав Володин напомнил, что Валерий Гергиев был уволен в Мюнхене за то, что он «не обозначил к понедельнику свою позицию». «В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов - худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, - правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине», - написал спикер Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, встает вопрос: «А что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления?». Это делается «ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева, отметил председатель палаты парламента. 

В связи с этим Вячеслав Володин считает, что «сегодня настал момент истины» «Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя», - считает спикер Госдумы.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2022, 20:54
    Гость: стесняюсь спросить,а ты

    Чувак не в курсе что Воюют ПРОФЕССИОНАЛЫ? Или ты 'дженераль ДИВАННЫХ войск'?

  4. 02.03.2022, 20:44
    Гость: а может сначала вернуть

    Натуральных хохлов на их историческую родину? А то противно уже смотреть-на разных :софийку,порываиху вместе со своим тарзаном,лободиху,меладзей,ани-лориху ,галушку/''брежневу''/ т.д.

  5. 02.03.2022, 20:35
    Гость: ......а почему бы и НЕТ?

    А вот ты чувак вероятно уважаешь КЛОУНОВ или скоморохов во власти ?

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