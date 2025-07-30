Балалаечник «Бахыт-Компота» ушел на спецоперацию

23:23 30.07.2025

Балалаечник группы «Бахыт-Компот» Андрей Ежелев ушел на спецоперацию.

Об этом сообщил у себя в соцсетях лидер коллектива Вадим Степанцов. «Наш Андрюха, наш балалаечник-виртуоз, душа и самая яркая краска коллектива, уходит на СВО — написал он. - Вчера открылся, к полной прострации для всех. Боль, гордость, восхищение. Давно его туда тянуло, на родину предков. Донбасс, он в крови, даже если ты москвич. Давай, Андрей, надери хохлу хвоста! Молимся за тебя»

Вадим Степанцов и его музыканты известны активной позицией по отношению к ситуации на Украине. Он часто выступал перед нашими бойцами, а в его арсенале есть такие песни, как «Бог покинул Украину», «Алилуйя» и др.