Названа дата выхода нового альбома KREATOR

14:50 8.08.2025

Новый студийный альбом KREATOR запланирован к выходу 16 января 2026 года, сообщил фронтмен Милле Петроцца в интервью Ox-Fanzine. Он уточнил: «Если всё пойдёт по намеченному плану — релиз состоится 16‑го января».

Гитарист Сами Юли-Сирниё добавил, что запись была завершена весной: «Мы интенсивно работали над альбомом весь март, апрель и май. В мае ездили в Швецию, в Эребру, где записались с Йенсом Богреном. Теперь ждём финальных миксов — очень интересно будет их услышать».

Юли-Сирниё рассказал, что новая работа несколько отличается звучанием: «В нескольких песнях мы понизили строй гитар — это задало новый характер. Композиции получились иными, сложно описать это словами, потому что я прямо внутри процесса… Но я вкладывал массу сил, и очень надеюсь, что музыка найдёт отклик у слушателей».

Он также отметил, что трек-лист ещё не озаглавлен окончательно — рассматриваются три варианта. Клипы на несколько песен уже сняты, хотя снято на черновые версии треков.

Следует подчеркнуть, что KREATOR вновь доверили продюсирование своему опытному партнеру — Йенсу Богрену. Он уже работал с группой над двумя из самых заметных альбомов: “Phantom Antichrist” (2012) и “Gods of Violence” (2017). Богрен пользуется авторитетом в метал-сообществе как один из ведущих европейских звукорежиссёров.

Новая пластинка станет преемником «Hate Über Alles» (2022).