TopHit назвал самых популярных исполнителей 2025 года

22:56 27.11.2025

TopHit подвёл главные музыкальные итоги 2025 года на масштабной XII церемонии Top Hit Music Awards, собрав ведущих артистов, продюсеров, лейблы и медиа платформы страны. Трансляция церемонии в ВКонтакте собрала более 2 млн просмотров за первые сутки — ещё одно доказательство того, что интерес к новой музыке стремительно растёт.

Главные триумфаторы вечера — Macan, Icegergert, Zivert, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Xolidayboy, Ваня Дмитриенко, группы Artik & Asti и Filatov & Karas.

Zivert стала главной певицей года на радио: её хиты прозвучали в эфире более 4,5 млн раз, а «Эгоистка» получила титул «Радиохит года». В мужской категории победил Дима Билан, вновь подтвердив статус одного из самых стабильных хедлайнеров отечественной сцены.

Интернет в 2025-м сформировал мощную волну героев молодого поколения. Macan признан лучшим рэп-исполнителем, а Icegergert — самым популярным трэп-артистом, взлетевшим на первые позиции стримингов: №1 в годовом чарте Яндекс Музыки и в топах VK Музыки, Apple Music и Shazam. Xolidayboy и Ваня Дмитриенко разделили звание лучших рок-исполнителей, а их треки попали в число самых прослушиваемых в сети. Этническая сцена тоже заявила о себе: башкирская группа Ay Yola с хитами «Homay» стала настоящим открытием года, ворвавшись в чарты iTunes, Shazam и крупнейших российских сервисов.

В авторском блоке абсолютным чемпионом стал поэт Михаил Гуцериев, чьи хиты прозвучали на радио более 14 млн раз. Композиторами 2025 года TopHit назваk Дмитрия Лорена, Дарью Кузнецову и Сергея Ревтова.

Главная тенденция 2025-го, отмеченная TopHit: стриминг стал главным двигателем музыкальной индустрии, выводя на вершину молодых артистов с яркими, нестандартными треками, которые затем покоряют и радиоэфиры.

Четырехчасовая церемония Top Hit Music Awards 2025 завершилась мощным лайвом Димы Билана, но обсуждения музыкальных итогов года продолжились ещё долго — индустрия получила ясную картину того, кто сделал музыку этого года действительно популярной.