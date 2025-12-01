«Блудный сын» поведал предновогоднюю сказку в сингле «В городе снег»

03:12 1.12.2025

Первого декабря, в день, когда календарь официально объявляет о наступлении зимы, проект Анджея Ласки «Блудный сын» представил долгожданный новогодний сингл под названием «В городе снег».

Песня, работа над которой велась несколько месяцев, стала по-настоящему особенной благодаря участию детского хора, чьи голоса придают композиции неповторимое волшебство и теплоту.

Эта композиция — не просто песня, а полноценный звуковой портрет самого волшебного времени года. Трек выстроен как музыкальная зимняя сказка: мягкий вокал, уютные аранжировки с теплым акустическим звучанием гитар создают атмосферу волшебного предпраздничного вечера. А партии детского хора становятся тем самым «ожиданием чуда», которое делает песню универсальной историей для слушателей всех возрастов. Всё это вместе погружает в предновогоднюю сказку, где за окном кружится снег, а в доме пахнет мандаринами и хвоей.

Исполнитель и автор песни, Анджей Ласки, рассказал о том, как рождалась зимняя история: «Эта песня - она о том самом тихом, личном волнении, которое мы испытываем, провожая старый год. О самом важном: о надежде, о семейном тепле домашнего очага, о близких людях и о вере в чудо, которая живет в каждом из нас, даже когда мы становимся взрослыми. Для меня она — как первый снег, который преображает всё вокруг. Работа была невероятно слаженной — мы буквально на одной волне поймали это настроение и перенесли его в музыку. Нам хотелось создать современную, но в то же время вечную новогоднюю классику. Песню, которую будут ставить в семьях из года в год, как саундтрек к украшению елки и сбору за праздничным столом».

Сингл «В городе снег» уже доступен для прослушивания и скачивания во всех стриминговых сервисах, включая Яндекс.Музыку, VK Музыку, Apple Music и Spotify.