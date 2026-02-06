Александр Еловских доказал, что настоящую любовь невозможно предать

Александр Еловских доказал, что настоящую любовь невозможно предать

Премьера песни «Не отрекаются любя» Александра Еловских состоялась 6 февраля на всех цифровых площадках.

Авторами композиции стали Александр Титов и Кирилл Лазаренко. «Это песня о любви, которая не умирает даже тогда, когда люди расходятся; о том моменте, когда кажется, что вы все сказали друг другу, но самые важные слова так и остались невысказанными», – говорит певец и подчёркивает, что, несмотря на весёлый танцевальный мотив, в произведении живет тихая грусть.

«А еще это история про память о тех событиях, которые были бесконечно дороги для нас. Про старый снимок на полке, который желтеет, но не теряет места в нашем сердце. Про чувства, которые были настоящими, но жили слишком мало. Про то, что мир становится холоднее без одного потерянного человека. Про время, которого не хватило влюбленным, про тропинки, которые они не успели пройти вместе, – поясняет Александр Еловских. – Здесь нет никаких обвинений – только принятие свершившегося. Я уверен, что настоящую любовь невозможно вычеркнуть, забыть или предать. Даже если вы больше не вместе. Потому что любя – не отрекаются». 

Александр Еловских – певец, композитор, а также музыкальный продюсер и музыкальный руководитель шоу-мюзикла «Мечтатели». Неоднократный лауреат Национальной премии «Золотой хит», эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», председатель жюри Международного фестиваля «Молодежь за Союзное государство»Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. 

«Артист, который поет сердцем» – говорят о музыканте поклонники. Его голосу подвластны самые разные музыкальные жанры – от всемирно знаменитых рок-хитов до лирических баллад, от современной популярной музыки до ретро-шлягеров и джазовых произведений. Прекрасные вокальные данные, артистический талант, искренность и обаяние Александра с первых нот покоряют даже самого искушенного зрителя и вызывают желание слушать его композиции снова и снова. Несомненно, не станет исключением и новая песня исполнителя.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Без кэша не обойтись: «безналичный рай» может быстро превратиться в ад, особенно, если свет гаснет
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $19 млрд
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»"/>
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»
Коллаж © KM.RU
Украина и Запад согласовали ответ на нарушение возможного перемирия Россией
Избранное
«Своя рука – владыка»: президенты, министры и депутаты обеспечили себе заоблачные пенсии
Нора Нора «Святая вода» (интернет-сингл)
«Колонна врага, идущая без опознавательных знаков и скрытая туманом, много опаснее открытого и явного врага»
Американцами раскрыт секрет самого таинственного оружия русских
«Конец Фильма», 7 сентября, «16 Тонн»
Сны Саламандры «Сашенька» (интернет-сингл)
«Ключевая», 30 ноября, «Пушкаревъ»
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Свободный полет «Вместе. Часть 2»
Корней и Как Будто «Белый вальс»
Peugeot 508 2019: смелые цели
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации