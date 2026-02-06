Александр Еловских доказал, что настоящую любовь невозможно предать

15:51 6.02.2026

Премьера песни «Не отрекаются любя» Александра Еловских состоялась 6 февраля на всех цифровых площадках.

Авторами композиции стали Александр Титов и Кирилл Лазаренко. «Это песня о любви, которая не умирает даже тогда, когда люди расходятся; о том моменте, когда кажется, что вы все сказали друг другу, но самые важные слова так и остались невысказанными», – говорит певец и подчёркивает, что, несмотря на весёлый танцевальный мотив, в произведении живет тихая грусть.

«А еще это история про память о тех событиях, которые были бесконечно дороги для нас. Про старый снимок на полке, который желтеет, но не теряет места в нашем сердце. Про чувства, которые были настоящими, но жили слишком мало. Про то, что мир становится холоднее без одного потерянного человека. Про время, которого не хватило влюбленным, про тропинки, которые они не успели пройти вместе, – поясняет Александр Еловских. – Здесь нет никаких обвинений – только принятие свершившегося. Я уверен, что настоящую любовь невозможно вычеркнуть, забыть или предать. Даже если вы больше не вместе. Потому что любя – не отрекаются».

Александр Еловских – певец, композитор, а также музыкальный продюсер и музыкальный руководитель шоу-мюзикла «Мечтатели». Неоднократный лауреат Национальной премии «Золотой хит», эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», председатель жюри Международного фестиваля «Молодежь за Союзное государство»Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

«Артист, который поет сердцем» – говорят о музыканте поклонники. Его голосу подвластны самые разные музыкальные жанры – от всемирно знаменитых рок-хитов до лирических баллад, от современной популярной музыки до ретро-шлягеров и джазовых произведений. Прекрасные вокальные данные, артистический талант, искренность и обаяние Александра с первых нот покоряют даже самого искушенного зрителя и вызывают желание слушать его композиции снова и снова. Несомненно, не станет исключением и новая песня исполнителя.