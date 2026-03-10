Александр Еловских создал песню о любви после прогулки по Невскому

16:47 10.03.2026

Александр Еловских отметил начало весны выходом нового романтического релиза – «Я люблю тебя» – 6 марта 2026 года.

Чувственная композиция о любви, которая приходит внезапно и меняет всё вокруг, уже доступна в цифровом формате в интернете.

«В песне я постарался запечатлеть тот момент, когда ты понимаешь: рядом человек, без которого невозможно представить свою жизнь. Такие чувства невозможно скрыть – и ты без раздумий ими делишься! — рассказывает певец. – Это история про настоящую любовь: яркую, немного безумную и бесконечно вдохновляющую. Она пришла ко мне во время прогулки по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге».

Александр Еловских сам написал музыку, а текст песни создал в соавторстве с Анастасией Кремляковой, соединив современное поп-звучание с атмосферной мелодикой и проникновенным вокалом. По задумке, яркая композиция должна стать идеальным саундтреком для романтических признаний и историй любви.