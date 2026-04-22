Марко Мендоса и Ольга Кормухина выступят на SandlerFest-2026
Международный фестиваль SandlerFest пройдет 18–19 июля 2026 года на ВДНХ. Одними из главных участников станут басист Марко Мендоса, известный по работе с Whitesnake и Thin Lizzy, и рок-певица Ольга Кормухина.
Также на сцену выйдут гитарист Алексей Белов и вокалист Сергей Челобанов, который представит новый авторский материал. Всего в программе заявлено более 150 коллективов из разных стран, выступления пройдут на шести площадках.
Отдельным событием станет проект «Шостакович-120. Великое наследие современности», приуроченный к юбилею композитора. Музыканты представят современные интерпретации его произведений совместно с симфоническим оркестром и артистами Большого театра.
Фестиваль объединит разные музыкальные направления — от классического рока и блюза до фьюжна и альтернативных жанров. Организаторы также готовят традиционные трибьют-программы и выступления артистов советской рок-сцены.
Снимаю шляпу пред былыми заслугами почтенных, но нафталин надо бы стряхнуть, а то и правда Николаева-Терешкова опять полетит да и Милонов недовольство содержимым колгот "Кормушки" выразит косо смотря на остальных :-)