Марко Мендоса и Ольга Кормухина выступят на SandlerFest-2026

Международный фестиваль SandlerFest пройдет 18–19 июля 2026 года на ВДНХ. Одними из главных участников станут басист Марко Мендоса, известный по работе с Whitesnake и Thin Lizzy, и рок-певица Ольга Кормухина.

Также на сцену выйдут гитарист Алексей Белов и вокалист Сергей Челобанов, который представит новый авторский материал. Всего в программе заявлено более 150 коллективов из разных стран, выступления пройдут на шести площадках.

Отдельным событием станет проект «Шостакович-120. Великое наследие современности», приуроченный к юбилею композитора. Музыканты представят современные интерпретации его произведений совместно с симфоническим оркестром и артистами Большого театра.

Фестиваль объединит разные музыкальные направления — от классического рока и блюза до фьюжна и альтернативных жанров. Организаторы также готовят традиционные трибьют-программы и выступления артистов советской рок-сцены.