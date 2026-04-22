Марко Мендоса и Ольга Кормухина выступят на SandlerFest-2026

Международный фестиваль SandlerFest пройдет 18–19 июля 2026 года на ВДНХ. Одними из главных участников станут басист Марко Мендоса, известный по работе с Whitesnake и Thin Lizzy, и рок-певица Ольга Кормухина.

Также на сцену выйдут гитарист Алексей Белов и вокалист Сергей Челобанов, который представит новый авторский материал. Всего в программе заявлено более 150 коллективов из разных стран, выступления пройдут на шести площадках.

Отдельным событием станет проект «Шостакович-120. Великое наследие современности», приуроченный к юбилею композитора. Музыканты представят современные интерпретации его произведений совместно с симфоническим оркестром и артистами Большого театра.

Фестиваль объединит разные музыкальные направления — от классического рока и блюза до фьюжна и альтернативных жанров. Организаторы также готовят традиционные трибьют-программы и выступления артистов советской рок-сцены.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.04.2026, 09:20
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Снимаю шляпу пред былыми заслугами почтенных, но нафталин надо бы стряхнуть, а то и правда Николаева-Терешкова опять полетит да и Милонов недовольство содержимым колгот "Кормушки" выразит косо смотря на остальных :-)

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации