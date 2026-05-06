Разнузданные волей «Круговорот беды»

Исполнитель: Разнузданные волей, Название: «Круговорот беды», Стиль: прог-рок, Год: 2026

Группа «Разнузданные волей» на протяжении минимум двадцати лет демонстрирует феноменальную верность одной концепции. Пробный альбом коллектива «Ветви и молнии» (2006) подразумевал под заглавными символами мягкую акустическую и жесткую гитарную части CD. Дебютная номерная пластинка «РВ» «Взгляд на Солнце» выстраивала переплетение ветвей и молний в единый солярный символ, вопрошающий духовную эволюцию героя. Ветви здесь означали его животворящую связь с родной землею, а молнии — умение постоять за себя и, в конечном итоге — выход в абсолютный свет.

Во втором номерном альбоме «Круговорот беды» настало время постоять уже за родную землю. Причем оборонять ее предстоит не от внешних врагов, а от внутренних и — от ее же самой в не лучших проявлениях. Ветви и молнии при этом остались на месте — на обложке диска (эффектный компакт в стильном конверте) они оплетают и пронизывают ветхое колесо, наверняка означающую обессиленную Россию 90-х.

При желании, след ветвей и молний можно найти и в саунде альбома «Круговорот беды» - плотном и бескомпромиссном. Если «Взгляд на Солнце» был прог-роковым, то «Круговорот беды» - это уже прог-метал, метание тех самых громов и молний. В таком ключе, в частности, переосмыслены песни, которые были еше в «Ветвях и молний». «Страна Чудес» звучит теперь более замедленно, она будто пробуксовывает, и это закономерно, потому что чудеса на нашей земле творятся в ней «не в ту сторону», а значит — это отнюдь не волшебство, а энтропия.

Образ Родины подан в альбоме весьма критично, но это не актуальное ее состояние, а срез 90-х — начале нулевых. Это не та Россия, которую мы любим, а ее фантомный зазеркальный двойник. Сооьветственно, весь альбом s«Круговорот беды» - это поиск ее затерявшихся было следов. С этой целью в песне «Нет дыма без огня» герой отправляется на Север, где всегда сохранялись остатки исконной Руси. Причем сама фраза «нет дыма без огня» нет дыма без огня исполняется приглашенной певицей Настей Ясной в фолковом ключе, и эта стилистика — есть проявление тех самых ветвей, которые связывают многострадальную Россию с вечным Небом.

В «Здесь война» развертывается битва за родную землю не на жизнь, а на смерть, и эта сеча великолепно передана ускоряющимися прог-мателлическими инструментальными фрагментами. Герой ополчается против Запада как традиционного символа демонических сил, что хорошо прослеживается по песне «Смертью пометить закат». Правда, заболевшая Родина частично заразила и его самого — это состояшие подробно описано в песне «Тело не стыкуется с душой». Россия 90-х заразилась бездумным потребительством и ко всему приценивается, а, в конечном итоге — прицеливается в себя же. Дезориентированный герой тоже не избежал искусов, «правильно голосуя» и пытаясь вписаться в новые реалии. На уровне аранжировке это передано чередованием контрастных свундпоэтических и про-металлических фрагментов, которые как раз стараниями основных участников записи — лидера Алексея Кольчугина и инструменталиста и аранжировщика Давида Тодуа стыкуются как раз друг с другом идеально.

Эпохи сменяют друг друга стремительно и безжалостно в не менее контрстном герое. Но вошедшему во вкус герою это только на руку, потому что лишь в сердце шторма он чувствует себя на своем месте. Об этом и мелодекламация «Здесь (На больших этажах перекрещенных улиц)», и песня «Круговорот беды», раскрывающие суть заглавного символа альбома. Круговерть испытаний, творящихся с Родиной, делает ее только сильнее и закаляет ее верных сынов. Неверные же отсеиваются сами, сбегая за границу (удивительно пророческая песня «Бег») и погружаясь во внутреннюю эмиграцию («Равнодушный человек». Им неведомо, что рая на этой земле ждать не придется, но не потому, что она проклята, а потому что Господь избрал ее своим уделом, чтобы вести всех нас ко спасению окольными тернистыми путями. Только так родная земля начнет врастать своими корнями в Небо, превращась в Небесную Россию, как в былинные «В те времена».

«Мертвая страна» ждет живой воды для своего воскрешения. И оставшийся ей преданным герой все же спасает Родину. Альбому присуща кольцевая композиция: начавшись с жесткой колдовской «Страны Чудес» он завершается полуакустической светлой балладой «Всю будет хорошо», где понятие чуда на геополитическом уровне вернуло себе свои права. Герой надеется, что его старания будут когда-нибудь вознаграждены хотя бы мемориальной доской. Но таким впечатляющим памятником (причем — прижизненным) для «Раздузданных волей» стал уже альбом «Круговорот беды».