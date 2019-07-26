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Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за ЖКХ

20:30 26.07.2019
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги. 

Передача коллекторам задолженности по оплате услуг ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В Хабаровском крае и еще нескольких регионах были зафиксированы случаи применения коллекторами «грубых и внеправовых» средств воздействия. Кроме того, это лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке, пишут "Ведомости".

Нововведение предусматривает, что теперь долги за услуги ЖКХ можно будет передавать только профессиональным участникам рынка – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Кроме того, новый закон устанавливает, что граждане не несут ответственности по обязательствам других владельцев квартир в доме. Это исключает возможность погашения долгов за счет соседей.

Темы: Недвижимость
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Комментарии читателей
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27.07.2019, 00:06
Гость: IgS

сперва передал бандюкам и друзьям все ЖКХ страны, а теперь играет доброго полицейского.
26.07.2019, 22:45
Гость: Макар

О, можна не платить...не нельзя ...отключат газ...зима на носу...
26.07.2019, 20:38
Гость: майк

Передача любых долгов приводит к нарушению прав граждан. На ирн ру Олег Репченко высказался, если государство хочет много строить и продавать, необходимо понизить цены на жилье. Даже при нулевой ставке ипотеки, настроенное не купят никогда. ВВП с птичками летает?
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