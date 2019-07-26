Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за ЖКХ

20:30

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.

Передача коллекторам задолженности по оплате услуг ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В Хабаровском крае и еще нескольких регионах были зафиксированы случаи применения коллекторами «грубых и внеправовых» средств воздействия. Кроме того, это лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке, пишут "Ведомости".

Нововведение предусматривает, что теперь долги за услуги ЖКХ можно будет передавать только профессиональным участникам рынка – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Кроме того, новый закон устанавливает, что граждане не несут ответственности по обязательствам других владельцев квартир в доме. Это исключает возможность погашения долгов за счет соседей.