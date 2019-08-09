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Многие мусорные операторы оказались на грани банкротства

12:32 9.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи

Региональные операторы, отвечающие за коммунальные отходы, испытавают ряд проблем из-за отсутствия понятных и стабильных правил игры, что может грозить им банкротством, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) состояния 221 оператора. 

Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, перерабатывается 5–7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это предстояло мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв – более 50 млн руб. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем – менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов удается не всем операторам, так как они сталкиваются с отказом банка или ставка приближается к 20%.

Еще одна проблема - изменение ключевых параметров. Уже после того как были разыграны конкурсы, заключены соглашения, меняются схемы обращения с отходами, нормативы накопления вывоза мусора и тарифы. Из 85 утвержденных к началу года схем в первом полугодии было изменено 32. 

Например, чтобы снизить тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже закрытые полигоны – если они ближе, то оператор может сэкономить на перевозке. ФАС, проверив тарифы, нашла нарушения в 16 регионах, в том числе необоснованные расходы операторов, заложенные в тариф. Ставки тарифов для операторов в первом полугодии были повышены в пяти регионах – от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31 регионе – снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области тариф на второе полугодие менялся дважды.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 16:03
Гость: Депутат от Единой России

Для того чтобы мусорные фирмы были заинтересованны нужно поднять цену на вывоз мусора ещё в 2-3 раза. Тогда они будут стараться зарабатывать эти деньги и будут лучше работать. Чем выше оплата труда, как у депутатов, тем лучше работает человек за эти деньги и больше полезного труда производит. Учитесь у депутатов как надо зарабатывать.
09.08.2019, 15:03
Гость: Сердечник

потому что доверили это дело профанам-белоручкам.
мусор это уже ресурс сулящий деньги - из этого надо исходить и гонять этих присосавшихся пока не найдутся те что сделают из мусора деньги ...
09.08.2019, 14:30
Гость: так

так это для вас жизнь, а для них ваша жизнь - игрушка.
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