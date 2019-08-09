Многие мусорные операторы оказались на грани банкротства

12:32

Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи

Региональные операторы, отвечающие за коммунальные отходы, испытавают ряд проблем из-за отсутствия понятных и стабильных правил игры, что может грозить им банкротством, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) состояния 221 оператора.

Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, перерабатывается 5–7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это предстояло мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв – более 50 млн руб. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем – менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов удается не всем операторам, так как они сталкиваются с отказом банка или ставка приближается к 20%.

Еще одна проблема - изменение ключевых параметров. Уже после того как были разыграны конкурсы, заключены соглашения, меняются схемы обращения с отходами, нормативы накопления вывоза мусора и тарифы. Из 85 утвержденных к началу года схем в первом полугодии было изменено 32.

Например, чтобы снизить тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже закрытые полигоны – если они ближе, то оператор может сэкономить на перевозке. ФАС, проверив тарифы, нашла нарушения в 16 регионах, в том числе необоснованные расходы операторов, заложенные в тариф. Ставки тарифов для операторов в первом полугодии были повышены в пяти регионах – от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31 регионе – снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области тариф на второе полугодие менялся дважды.