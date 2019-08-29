По заказу Ходорковского Навальный перед выборами вёл кампанию по дискредитации властей Петербурга

21:55

Единый день голосования все ближе, 8 сентября россияне будут выбирать губернаторов и депутатов различных уровней. В связи с этим обострилась ситуация с политическими скандалами

Одним из самых «жарких» регионов стал Санкт-Петербург, где против фаворита предвыборной гонки временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова развернулся фронт информационной войны.

Первые попытки дискредитировать врио главы Петербурга были замечены еще летом. Так, 21 июня в сеть утекло видео, на котором авторы запечатлели якобы процесс рисовки подписей в пользу Беглова. Однако выяснилось, что на видеоролики зафиксировали процесс подготовки подписных листов для обучения сборщиков. Это стандартная процедура в преддверии выборов.

Правда, и это еще не все. Позднее несколько работников бюджетных организаций сообщили, что их также пытались предлагать деньги за то, чтобы те поставили подписи за врио губернатора Петербурга. Но, как сообщили СМИ, провокаторами оказались Даниил Кен и Ольга Гусева – известные навальнисты. Поэтому нет никаких сомнений в том, что во всем замешан московских ютуб-блогер.

Помимо этого, 28 августа сотрудница избирательной комиссии в Петродворцовом районе заявила, что несколько неизвестных пытались ее подкупить. Об этом сообщил телеграм-канал «Шавки Красовского».

Как написано в обращении в полицию, сотруднице УИКа предлагалось за материальное вознаграждение сделать заявление о подделке избирательных документов штабом Беглова.

Нечто подобное произошло и в Центральном районе, где несколько «журналистов» под видом «интервью» пытались предложить сотруднице избирательной комиссии Дворцового района 10 тысяч долларов за «рассказ» о махинациях с избирательными бюллетенями на грядущих губернаторских выборах в культурной столице.

Интересно, что в попытках выдать себя за журналистов молодые люди проговорились о том, что работают в издании «Проект», который на деле финансируется из средств скандального американского миллиардера Джорджа Сороса. А куратор прозападного ресурса – опальный олигарх, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который является спонсором антироссийских изданий «МБХ Медиа», «Открытие Медиа» и ряда прозападных НКО.

Известно, что Навальный также осуществляет свою «расследовательскую» деятельность на деньги Ходорковского. Кровавый олигарх платит одиозному блогеру за компромат на неугодных политиков и бизнесменах – эта связь уже давно ни для кого не секрет.

Их причастность к попыткам дискредитации Беглова подтверждается и рядом других фактов. Так, в Петербурге недавно была обнаружена подпольная редакция, на которой штамповались «сенсационные» фейковые вбросы. По задумке «корреспондентов» они должны были очернить врио и ряд других чиновников Санкт-Петербурга.





Интересно, что в день, когда была обнаружена «фабрика компромата», Северную столицу посетила и журналистка «Проекта» Ольга Чуракова, которая приезжала в Петербург еще зимой. Отметим, что в конце февраля в сети появились первые вбросы об известных политиках культурной столицы.

Также примечателен и тот факт, что именно Чуракова специализируется на «скандалах, интригах и расследованиях». В начале 2018 года она обвинила депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Однако версия скандальной «журналистки» не выдерживала никакой критики и не нашла никакой поддержки.

Подпольная «редакция», обнаруженная сотрудниками правоохранительных органов, была свернута настолько оперативно. Складывается ощущение, что работавших там авторов просто-напросто подставили. Из-за слишком скорых сборов на квартире были оставлены дорогостоящие фотокамеры, ноутбуки, видеоаппаратура. Вполне вероятно, что это отголосок недопонимания Навального и Ходорковского. В последнее время скандальный блогер пытался действовать несколько самостоятельно, и кровавый олигарх мог наглядно продемонстрировать, что способен распрощаться без особых сожалений с «отработанным материалом».

Этот факт вполне находит обоснования, ведь работа «журналистов» была практически доведена до конца – на ресурсах Навального успело появиться очередное фейковое видео, посвященное петербургскому политику Александру Беглову.

Примечательно, что Навальный как всегда отнесся халатно к работе с информацией. Так, он утверждает, что квартира куплена врио губернатора якобы стоит 150 миллионов рублей. Однако, по официальным данным, кадастровая стоимость жилья на Казарменном переулке значительно дешевле – 52,5 миллиона рублей.

Кадастровая стоимость ниже рыночной где-то на 40%. Если прибегнуть к банальной математике, то можно получить цифру в 73 миллиона рублей, что вдвое ниже заявленной скандальным блогером суммы.

Примечательно, что в попытках раздуть из мухи слона Навальный не изменил традициям выворачивать факты в угоду «расследованию». В довесок к несколько преувеличенной сумме оказалось, что квартира поступила во владение Беглова не в 2019 году, а еще в 2013-м.

Более того, Беглов не прошел мимо фейкового видео Навального, и подчеркнул, что квартира была куплена еще в 2005 году, еще когда дом находился на стадии проектирования. Сдан же объект был в 2010 году. Фактически врио губернатора Петербурга был дольщиком строительства, поэтому на тот момент стоимость была ниже – 16,5 миллиона рублей.

Интересно также, что Александр Беглов данную квартиру не скрывал, и она числится в декларации о доходах, что автоматически опускает ценность «расследования» до нуля.

Однако, учитывая деятельность Навального, достоверность подаваемой информации несильно беспокоит блогера. В погоне за вбросами, «борец с коррупцией» нередко выдает желаемое за действительное и притягивает факты за уши.

Интересно также, что все вбросы имеют ярко выраженный политический характер и направлены они против фаворита избирательной кампании. В таком разрезе, очевидно, что цель Ходорковского и Навального не дать Александру Беглову выиграть выборы, даже если придется их банально сорвать.

Напомним, конкуренцию на выборах Беглову оказывают режиссер Владимир Бортко, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова и Михаил Амосов из «Гражданской платформы».

