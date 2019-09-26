Жилье в городе Пушкин

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Позвольте себе отдохнуть от суетливой жизни большого города

Город Пушкин – это настоящая жемчужина Северной столицы России, известна своим заповедником Царское село, где разместились множество прекрасных дворцовых комплексов, потрясающая воображение Янтарная комната, Екатерининский и Александровский парки. Музей заповедник включен в состав объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Пушкин – российский ответ Папскому Ватикану

Город Пушкин является внутригородским муниципальным образованием в городе Санкт – Петербург (городом в городе) с местным самоуправлением. Территория города буквально усеяна историческими достопримечательностями, город Пушкин стал по настоящему культурным и туристическим центром Санкт – Петербурга, также как и Ватикан - изюминкой всего Рима.

ЖК Александровский

Именно в этой по настоящей «царской атмосфере» мы возводим жилой квартал «Александровский». В этом месте прекрасно все: неимоверной красоты архитектура, комфорт европейского уровня, наличие современной инфраструктуры и многое другое.

В нашем жилом комплексе гармонично размещаются многоквартирные дома и уютные таунхаусы, здесь каждый найдет себе жилье по вкусу. Если все вышеуказанное вызывает у вас неподдельный восторг, квартира в Пушкине от застройщика станет первым шагом на пути к «царской жизни».

Наши дома возводятся по кирпично – монолитной технологии с применением экологических и высококачественных материалов. Мы очень ответственно относимся к возведению вашего жилья.

Преимущества проживания в ЖК Александровский

Рядом с микрорайоном имеется вся необходимая инфраструктура: школы, детские садики, больницы и т.д. Из развлечений, кафе и рестораны на любой вкус, развлекательные комплексы, два шикарных парки. В 20 минутах ходьбы расположено то самое пресловутое Царское село, поражающее красотой своей архитектуры. В центр города можно добраться не более чем за 30 минут на общественном или личном транспорте.

Позвольте себе отдохнуть от суетливой жизни большого города, здесь вы не услышите шумных автобанов и сирен промышленных предприятий, забудете запах городского смога. Взамен, вы станете участником разнообразных красочных фестивалей и празднований, начнете дышать на полную грудь просто радоваться жизни.

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