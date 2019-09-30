]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

11:05 30.09.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Жители удаленных и небольших населенных пунктов смогут оплатить коммунальные платежи, интернет и сотовую связь на кассах магазинов. Соответствующий проект готовится запустить Сбербанк, сообщает РБК.

Подобной услугой смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка. Полный перечень услуг, которые можно будет оплатить новым способом, совпадает с таким же в приложении «Сбербанк Онлайн».

Кассир будет принимать квитанцию об оплате и платеж, вводить всю необходимую информацию и выдавать чек. По информации СМИ, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. До конца 2019 года их число планируется увеличить до трех тысяч. Сейчас таких магазинов 700, они работают в 76 регионах России.

На магазинах, предоставляющих такую услугу, есть специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме того, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Сообщалось, что средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тысячи рублей.

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2019, 15:41
Гость: Евгений В

От этого новшества едва ли ликвидируются миллиардные долги населения за ЖКХ.
30.09.2019, 14:44
Гость: они не имеют права

не хватало еще, чтобы в наших платежах еще и продавцы лазили( достаточно почтальонов, знающих все и вся((
30.09.2019, 12:30
Гость: Александр

Что, недостаточные очереди в кассу?
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.