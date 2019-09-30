Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

11:05

Жители удаленных и небольших населенных пунктов смогут оплатить коммунальные платежи, интернет и сотовую связь на кассах магазинов. Соответствующий проект готовится запустить Сбербанк, сообщает РБК.

Подобной услугой смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка. Полный перечень услуг, которые можно будет оплатить новым способом, совпадает с таким же в приложении «Сбербанк Онлайн».

Кассир будет принимать квитанцию об оплате и платеж, вводить всю необходимую информацию и выдавать чек. По информации СМИ, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. До конца 2019 года их число планируется увеличить до трех тысяч. Сейчас таких магазинов 700, они работают в 76 регионах России.

На магазинах, предоставляющих такую услугу, есть специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме того, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Сообщалось, что средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тысячи рублей.