Шумоизоляция деревянных полов своими руками

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Шумоизоляция деревянного пола – это один из важных этапов ремонта квартир в многоэтажных домах

Такой процесс поможет не только приглушить шумы, доносящиеся с квартиры снизу, но и уменьшит звуки от собственного перемещения. Поэтому решив поменять дома напольные покрытия, лучше потратить немного больше времени и средств на шумоизоляцию, чтобы сделать проживание в своей квартире более комфортным.

Выбираем шумоизолирующие материалы

Для шумоизоляции деревянного пола применяют практически все известные материалы:

• Мягкие - вспененный полиэтилен, войлок, минеральная вата.

• Рассыпчатые – галька, керамзит, песок и т. д.

• Твердые – каменная вата, пенофол.

В принципе, все эти материалы хорошо справляются со своей задачей, но чаще здесь используют керамзит, который к тому же является еще и хорошим утеплителем. Главным его плюсом, как известно, является то, что он не боится влаги. Чтобы узнать больше о применении керамзита, рекомендуем ознакомиться с материалами сайта Керамзит.ру.

Также нужно обратить внимание на пенопласт. Он привлекает многих своей доступной ценой и звукоизолирующими качествами, но пенопласт паронепроницаемый и поэтому пространство под полом не проветривается. Это приводит к быстрому гниению досок и полному выходу из строя деревянного пола.

Монтаж шумоизолирующих материалов

Работу начинают с демонтажа старого напольного покрытия, в процессе которого изучают состояние лаг. Если они находятся в нормальном состоянии, то их можно оставить, но все равно с ними придется немного повозиться. Для начала их пропитывают антисептиком, затем переустанавливают в плоскость и закрепляют. Для этого используют бруски (то же обрабатываем антисептиком), с помощью которых лаги по уровню выставляют в плоскость горизонта ,а также специальные кронштейны, которыми их крепят к полу.

Теперь, когда лаги установлены, пространства между ними заполняют шума изолирующими материалами. Если это минеральная вата, то ее фиксируют при помощи дюбелей, но если материал лежит плотно, то фиксация необязательна. Далее поверх лаг укладывают слой гидроизоляции. Для этого можно использовать как специальные материалы, так и простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест, хорошо проклеивая скотчем стыки.

Завершающий этап шумоизоляции – это устройства настила. Нечего сложного здесь нет – просто стелятся доски, плотно сдвигаются друг к другу и привинчиваются саморезами к лагам. Еще лучше использовать для этого влагостойкий ОСБ, который более дешевый, но намного надежней.

Это весь процесс шумоизоляции деревянного пола. В итоге мы получаем не только шумопоглощающее покрытие, но и новый, ровный и утепленный пол.