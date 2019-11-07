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Ремонт ветхих домов решили повесить на россиян

08:11 7.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Пока дом не признан аварийным, обязанности по его ремонту должны быть возложены на жильцов. Для этого будут разработаны специальные подпрограммы капитального ремонта. С такой инициативой выступил Минстрой России, пишут «Известия».

На данный момент в стране около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья с износом более 70%. Однако оно еще не признано аварийным. По мнению специалистов, россиянам не стоит ждать значительного повышения взносов за капремонт, поскольку зданиям потребуются лишь поддерживающие работы. Есть и мнение, что траты будут бесполезными, так как ветхое жилье проще расселить, чем привести в божеский вид.

Ветхие дома, износ которых составляет более 70%, предлагается включить в программы капремонта по регионам. Каждая из них будет действовать в течение трех лет. Поддерживающие работы обеспечат поддержание безопасности конструкций для жизни и здоровья жильцов.

В Минстрое заявили, что оплата подпрограммы и всех работ ляжет на россиян. Не исключен вариант софинансирования из бюджета региона и муниципалитета.

В течение следующих пяти лет в России планируется переселить из аварийного жилья более полумиллиона человек. На это 431 миллиард рублей выделят из бюджета страны, всего же планируется потратить свыше 507 миллиардов. Больше всего жилья, признанного аварийным, в Республике Саха, Архангельской и Кемеровской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае.

Ранее Госдума получила законопроект, регламентирующий новые алгоритмы расселения аварийных домов. В инициативе прописан механизм признания дома аварийным, конкретизированы критерии. Понятие «ветхое жилье» Минстрой исключил вовсе, чтобы не путаться в терминологии.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 15:20
Гость: Павел__

"Когда же это ворье нажрется? "
- Заранее прошу прощения, это не к Вам относится, это просто чужая цитата, обращенная к "86%" - "Наивные ожидания тупорылого быдла, что вот они наворуются и о народе позаботятся - я оставлю без комментариев"(с)
07.11.2019, 15:17
Гость: Павел__

Принцип "государство вам ничего не должно" - распространен уже на многие сферы жизни, а бУдет распространен - нА все сферы жизни граждан абсолютно.
"Ворократия"-с, и ничего другого от неё ожидать не приходится.
"Все сплотимся", "86%", если не главвор и его кодла - то кто?!
07.11.2019, 14:55
Гость: ABCD

Более реальное название чем скромное "путинизм" по другому звучит- первые буквы "СИ" а последние ИЗМ, который открыто применяется против народа России в самой России.
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