Ремонт ветхих домов решили повесить на россиян

08:11

Пока дом не признан аварийным, обязанности по его ремонту должны быть возложены на жильцов. Для этого будут разработаны специальные подпрограммы капитального ремонта. С такой инициативой выступил Минстрой России, пишут «Известия».

На данный момент в стране около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья с износом более 70%. Однако оно еще не признано аварийным. По мнению специалистов, россиянам не стоит ждать значительного повышения взносов за капремонт, поскольку зданиям потребуются лишь поддерживающие работы. Есть и мнение, что траты будут бесполезными, так как ветхое жилье проще расселить, чем привести в божеский вид.

Ветхие дома, износ которых составляет более 70%, предлагается включить в программы капремонта по регионам. Каждая из них будет действовать в течение трех лет. Поддерживающие работы обеспечат поддержание безопасности конструкций для жизни и здоровья жильцов.

В Минстрое заявили, что оплата подпрограммы и всех работ ляжет на россиян. Не исключен вариант софинансирования из бюджета региона и муниципалитета.

В течение следующих пяти лет в России планируется переселить из аварийного жилья более полумиллиона человек. На это 431 миллиард рублей выделят из бюджета страны, всего же планируется потратить свыше 507 миллиардов. Больше всего жилья, признанного аварийным, в Республике Саха, Архангельской и Кемеровской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае.

Ранее Госдума получила законопроект, регламентирующий новые алгоритмы расселения аварийных домов. В инициативе прописан механизм признания дома аварийным, конкретизированы критерии. Понятие «ветхое жилье» Минстрой исключил вовсе, чтобы не путаться в терминологии.