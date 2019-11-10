Публичная кадастровая карта России - что такое и как пользоваться?

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Благодаря удобному и современному интерфейсу, отыскать необходимый объект на карте очень легко

Начнём с того, что удобная и понятная кадастровая карта Российской Федерации которая содержит справочную информацию о квартирах и межевании земельных участков, доступна по адресу https://rosreestr.net/kadastrovaya-karta. Пользоваться ею могут жители любых регионов и областей страны на совершенно бесплатной основе.

Благодаря удобному и современному интерфейсу, отыскать необходимый объект на карте очень легко. А кликнув на него курсором мышки и выбрав опцию «Подробнее», можно получить доступ к нужной вам информации в режиме реального времени. В правом углу экрана всплывет баннер, где будут отображены разнообразные дополнительные данные, касающиеся необходимого объекта недвижимости:

- кадастровая стоимость;

- кадастровый номер;

- сумма налога;

- другие полезные параметры.

Есть возможность получить и выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) с официальной печатью Росреестра, другую документацию, оформить различные справки. Подложка карты в системе «Гугл» либо «Яндекс» выбирается посредствам нажатия иконки (расположена в правом углу) и выбора соответствующей опции.

Как перед покупкой проверить квартиру на юридическую чистоту

Изучение квартиры перед ее приобретением в собственность заключается в проверке документации https://rosreestr.net/proverit-kvartiru, непосредственно самого объекта и информации о ее нынешнем владельце. Сначала требуется сравнить ФИО собственника с кадастровыми данными. Чтобы убедиться в том, что объект недвижимости не находится под арестом и совершенно «чист», необходимо заказать выписку из ЕРГН rosreestr.net, которая дополнена графой «Особые отметки». Последнюю следует внимательно прочитать и досконально изучить.

Далее надо убедиться в том, что квартира не отдана под залог какой-либо организации или физическому лицу. Для этого воспользуйтесь специальной базой ФПН и сервисом ФССП.

Как проверить перед покупкой земельный участок

Проверка земельного участка осуществляется по ссылке https://rosreestr.net/proverit-uchastok, где в поисковой строке требуется указать его кадастровый № либо адрес месторасположения. Как в случае с квартирой, участок «пробивается» по данным, которые содержатся в базах ЕГРН, ФССП, ФНП. Все они указываются в полной выписке об участке.